El Mundo

‘Los carteles controlan México’: Trump anuncia ofensiva terrestre

Amenaza ocurre solo días después de ingreso a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.
Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trumpcarteles de la drogaMéxicoataques terrestres
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.