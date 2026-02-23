Así será el masivo despiegue militar de México ante violencia narco tras muerte de Mencho

Guadalajara, México. México desplegó unos 10.000 militares en el oeste del país para garantizar la seguridad tras la muerte de su mayor capo narco en un operativo militar que dejó casi 60 muertos y provocó una ola de violencia.

El gobierno informó que los militares fueron desplegados en Jalisco, donde fue capturado el domingo Nemesio Mencho Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien Washington ofrecía una recompensa de $15 millones.

Su captura y muerte provocaron una violenta respuesta del cartel, que bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, negocios y bancos y enfrentó a autoridades en 20 estados mexicanos.

Al menos 27 agentes de seguridad, 30 criminales y una mujer murieron durante la operación y en enfrentamientos posteriores, informó el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El líder narco de 59 años resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La mafia narcotraficante fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que ya no hay retenes en las rutas, aunque la AFP constató que quedan algunos cerca de Guadalajara y de la zona donde ocurrió la captura.

Fuerzas especiales de la Guardia Nacional Mexicana patrullan las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2026. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Temor en Jalisco

En Guadalajara, capital del estado de Jalisco, las calles estaban semivacías y la mayoría de los comercios se mantenían cerrados el lunes debido al temor de la población.

“Está medio crítica la cosa, apenas abrieron unos negocios y estoy aprovechando. Mis familiares hoy no salieron”, dijo a la AFP Jorge Martínez, un jubilado de 70 años que se aventuró a hacer compras en una farmacia. Fue atendido por la ventana.

Teresa Loza, de 51 años, salió de su casa porque debe cuidar a un sobrino que está hospitalizado. “Hoy hay más movimiento” en la calle, “ayer definitivamente no había movimiento, estaba muy solo. Al principio sales con poco de temor”, contó esta analista de datos.

Las escuelas del estado de Jalisco suspendieron las clases, igual que una decena de estados más como medida de precaución ante posibles hechos violentos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México con unos cinco millones de habitantes en el área metropolitana, y será sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026.

La muerte de Mencho generó disturbios en siete estados. Estados Unidos confirmó apoyo de inteligencia y Argentina emitió alerta. (ULISES RUIZ/AFP)

Proteger a la población

Sheinbaum afirmó en su habitual rueda de prensa matutina que “prácticamente se ha restablecido toda la actividad” en el país. “Amanecimos sin ningún bloqueo”, detalló.

Luego de destacar el “patriotismo” de los militares que ejecutaron la operación, declaró que la prioridad para su gobierno es “proteger a toda la población”, así como a los comercios.

El país “está en paz, está en calma”, añadió la gobernante izquierdista, luego de las acciones violentas de células del CJNG.

Un bombero extingue el fuego de un autobús en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado el 22 de febrero de 2026 en México. (ULISES RUIZ/AFP)

El operativo

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, detalló que una de las parejas sentimentales de Oseguera fue clave para localizar al capo.

“Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa”, precisó Trevilla. Explicó que fuerzas especiales del Ejército cercaron a Oseguera y fueron recibidos con una respuesta a tiros de pistoleros a cargo de su seguridad.

En choques violentos posteriores al primer enfrentamiento murieron una mujer, 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la fiscalía de Jalisco, así como 30 delincuentes, señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfush, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. El jerarca fue objetivo de ataques del narco en el pasado. (YURI CORTEZ/AFP)

Reacción violenta

La muerte del líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo genera dudas sobre quién lo sucederá al mando de este cartel.

Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional y académico de la Universidad de las Américas en Puebla, dijo a AFP que Oseguera “era omnipresente” y “no tenía claros sucesores”.

“Sabemos que era un cártel muy cabezón” y “omnipresente”. “No tenía claros sucesores, podríamos ver un escenario tipo Colombia” donde “se crean bandas criminales locales”, explicó.

El secretario de Seguridad aseguró que el gobierno federal se mantiene alerta ante un posible “reacomodo” de células criminales.

“Estamos muy atentos (...) a cualquier tipo de reacción que haya o de restructuración dentro del cártel (...) Estamos preparados para eso”, señaló.