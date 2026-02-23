El Mundo

Así será el masivo despiegue militar de México ante violencia narco tras muerte de Mencho

La captura y muerte de Mencho provocaron una violenta respuesta del cartel, que bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, negocios y bancos y enfrentó a autoridades en 20 estados mexicanos

Por AFP

Guadalajara, México. México desplegó unos 10.000 militares en el oeste del país para garantizar la seguridad tras la muerte de su mayor capo narco en un operativo militar que dejó casi 60 muertos y provocó una ola de violencia.








El MenchoMéxiconarcotráficocarteles
