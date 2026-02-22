El Mundo

Estados Unidos insta a sus ciudadanos en zonas de México a ‘refugiarse’ tras muerte de capo ‘El Mencho’

Gobierno norteamericano invitó a refugiarse ante hechos de violencia, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos

EscucharEscuchar
Por AFP
Personal de la Guardia Nacional llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Tlajomulco, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. México confirmó el 22 de febrero que soldados abatieron a un poderoso líder de un cártel de la droga, uno de los hombres más buscados tanto en Estados Unidos como en el país. Nemesio Oseguera, de 59 años, líder del violento Cártel Jalisco Nueva Generación, resultó herido en un enfrentamiento con soldados en Tapalpa y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, informó el ejército en un comunicado.
Personal de la Guardia Nacional llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Tlajomulco, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. (ULISES RUIZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.