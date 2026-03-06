Al menos 300.000 desplazados en Líbano por bombardeos de Israel, dice agencia noruega

Escombros de edificios destruidos en el lugar de un bombardeo israelí contra un barrio de los suburbios del sur de Beirut, el 6 de marzo de 2026.

Oslo, Noruega. La agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó el viernes que 300.000 personas en el Líbano habían sido desplazadas a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel.

Las órdenes de evacuación masiva israelíes abarcan cientos de aldeas en el sur del Líbano, así como pueblos en la región de Becá y los suburbios del sur de Beirut, constituyendo una gran parte del territorio libanés.

“El número de personas que podrían ser desplazadas superarían potencialmente el millón”, indicó el NRC en un comunicado.

El primer ministro Nawaf Salam advirtió el viernes que “se avecina un desastre humanitario” debido al desplazamiento masivo.

El ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, advirtió este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.