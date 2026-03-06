El Mundo

Al menos 300.000 desplazados en Líbano por bombardeos de Israel, dice agencia noruega

Las órdenes de evacuación masiva israelíes abarcan cientos de aldeas en el sur del Líbano y gran parte del territorio del país.

Por AFP
Escombros de edificios destruidos en el lugar de un bombardeo israelí contra un barrio de los suburbios del sur de Beirut, el 6 de marzo de 2026.
Escombros de edificios destruidos en el lugar de un bombardeo israelí contra un barrio de los suburbios del sur de Beirut, el 6 de marzo de 2026. (-/AFP)







LíbanoConflicto en IránHezboláIsraelEstados Unidos
