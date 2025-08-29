Ruta 32: por qué la Ley de Parques Nacionales es el mayor desafío ante los derrumbes

El tramo del Cerro Zurquí es el más vulnerable de la Ruta 32 por los constantes deslizamientos.

La ruta 32 es tan impredecible como el clima: hoy está abierta, mañana un derrumbe la cierra. Aunque existen soluciones técnicas, uno de los mayores desafíos está en una ley: la carretera atraviesa el Cerro Zurquí, dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, un área donde intervenir es prácticamente ilegal.

En este Explicador conversamos con especialistas y autoridades para identificar las posibles medidas de corto plazo y las soluciones que podrían evitar que la ruta 32 siga cerrándose con tanta frecuencia.

¿Qué necesita la ruta 32? 👈

De acuerdo al ingeniero y consultor, Sergio Sáenz, la ruta 32 necesita una intervención estructural: modificar la ley para que sea viable la construcción de obras dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, ampliar la zona de intervención y diseñar un sistema integral de manejo de aguas pluviales.

La Ley del Servicio de Parques Nacionales (N° 6084) impide hacer intervenciones dentro del Braulio Carrillo, incluso cortar un árbol en riesgo de caer sobre la vía, explica Sáenz.

Dicha Ley en su artículo 8 prohíbe expresamente construir carreteras, acueductos o líneas eléctricas dentro de los parques, mientras que el artículo 12 impide otorgar concesiones para establecer instalaciones distintas a las del propio Servicio de Parques Nacionales.

Por ello, los artículos deberían reformarse, o bien aprobarse una nueva ley que permita la intervención dentro del Braulio Carrillo y fuera del derecho de vía, con el fin de ejecutar obras geotécnicas y de drenaje superficial que prevengan los deslizamientos.

Aunque, la ruta 32 cuenta con un derecho de vía de 50 metros a cada lado desde la línea central, este espacio apenas llega a la corona de los taludes y es insuficiente para construir las obras de manejo pluvial que necesita la zona, comentó el ingeniero.

Un talud es la pendiente o superficie inclinada que se forma al cortar o excavar un terreno para construir una carretera, camino o infraestructura. Tiene como función sostener la tierra. (Jose Cordero)

El Conavi indicó a La Nación de que, en conversaciones recientes con las autoridades del Sinac y del Minae, se rectificó el derecho de vía y que sí se pueden realizar las obras de mantenimiento necesarias para mitigar riesgos y mantener el nivel de servicio de la ruta.

Sin embargo, no precisaron si cuentan con los permisos para ejecutar obras que sobrepasen los 50 metros de la zona permitida, lo cual, a criterio de Sáenz, no es posible por la legislación actual.

El pasado 27 de agosto, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que dicha carretera no ha sido intervenida por estar en un parque nacional y que el derecho de vía es insuficiente para la intervención de los derrumbes.

Por ello, solicitó al ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, presentar ante la Asamblea Legislativa en noviembre un proyecto de ley que permita la intervención de la ruta 32 en el Braulio Carrillo.

¿Cómo hacerlo con el menor impacto posible en el área protegida?

Sáenz explicó que, al tratarse de un parque nacional, cualquier intervención en la carretera debe ejecutarse con el menor impacto ambiental posible sobre el área protegida.

Para ello, se recomienda emplear únicamente equipos livianos en las obras y evitar el uso de maquinaria pesada como tractores o retroexcavadoras.

Además, las labores de excavación deben realizarse con herramientas manuales para reducir al mínimo la alteración del terreno.

En caso de requerirse la tala de árboles, estos trabajos deben contar con la supervisión de ingenieros forestales.

Asimismo, sería necesario establecer protocolos de protección ambiental que contemplen medidas de compensación ante posibles afectaciones.

¿Para qué se necesita la reforma o la nueva Ley? 👈

Los ingenieros y consultores, Sáenz y Gastón Laporte, así como el Conavi coincidieron en que la principal es la implementación de un sistema de drenaje pluvial.

Actualmente en la ruta 32 existen cunetas y contracunetas, las cuales, pese a que se supone deberían de controlar las aguas, “durante algún tiempo no se les pudo dar mantenimiento” debido a los aspectos legales, indicó el Conavi.

Por lo que, según Sáenz y Laporte, con la reforma y la implementación de una nueva ley, el Conavi podría intervenir la ruta y aplicar medidas como:

-Canales y drenajes : desvían el agua antes de que llegue al talud.

-Disipadores de energía : reducen la fuerza del caudal y lo encauzan a las alcantarillas.

Los disipadores de energía construidos desde la parte alta de los taludes, buscan aminorar el impacto del agua. (MOPT/MOPT.)

-Drenajes horizontales : extraen agua subterránea y disminuyen la presión del terreno.

-Protección contra caídos : muros, gaviones y mallas que detienen deslizamientos antes de la carretera.

Mallas de protección en Cambronero Ruta 1. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Túneles falsos : valorados por Conavi, pero no ejecutados por derecho de vía, falta de estudios y alto costo.

Al respecto, el ingeniero Sáenz coincidió en que dichas obras son de alto costo; sin embargo, explicó que podrían ser colocadas en puntos estratégicos de la ruta para evitar que las avalanchas bloqueen la carretera y perjudiquen los vehículos.

Un túnel falso funciona como una cubierta protectora sobre la carretera: permite que los derrumbes caigan sobre la estructura sin bloquear el paso de los vehículos. (Ingeniero Álvaro Aguilar/Cortesía Ingeniero Sáenz)

Estabilización de taludes : refuerzo de la cara del talud con muros anclados activos, pasivos o pantallas pilotadas.

Ojo: Sáenz comentó que estas técnicas no detienen las avalanchas que descienden desde la parte alta de la montaña, solo reforzarían los taludes.

¿En qué trabaja actualmente el Conavi? 👈

El Conavi informó a este diario de que avanza en un levantamiento topográfico con tecnología LiDAR, la cual permite escanear con láser los taludes de la Ruta 32 para definir qué obras se requieren en cada zona.

A la fecha ya cuentan con un 40% de resultados y prevén adjudicar en setiembre una segunda licitación para estudios de ingeniería del tramo entre el kilómetro 16 y el 40.

Con los resultados de esos diagnósticos se lanzarían luego las licitaciones para el diseño detallado y la construcción de las obras de estabilización.

El MOPT planea trabajar en una intervención provisional en el kilómetro 31 con remoción de material en la parte alta del talud para reducir peso y pendientes. Además, el Conavi programará limpieza de cunetas y alcantarillas, así como chapea y descuaje de árboles para mejorar el desagüe.

La Dirección de Atención de Emergencias y Desastres del MOPT estima que, en lo que va del año, la ruta 32 se ha cerrado en al menos 20 ocasiones. Asimismo, indicaron que, los kilómetros en la zona montañosa entre el 18 km y 50 km, antes de llegar a Guápiles, son los que presentan mayores problemas de deslizamientos.

¿Por qué ocurren los deslizamientos?

Para el Conavi, el principal problema en la ruta 32 es de carácter hidrológico, así como el cambio climático y los propios elementos que componen los taludes. Por esa razón, los estudios en curso están orientados a encontrar soluciones para canalizar las aguas que descienden de los taludes.

La ingeniera Laura Solano, vocera del Programa de Ingeniería Geotécnica del Lanamme-UCR, coincidió en que la mayor dificultad radica en el manejo del agua de escorrentía superficial.

En temporada lluviosa, el agua cae sobre la montaña y desciende sin control hacia los taludes, mientras otra parte del líquido se infiltra en el terreno desde la parte superior.

El exceso de agua acumulada provoca la inestabilidad en los taludes y genera avalanchas, arrastrando masas fluidas de tierra, roca y agua que descienden por la montaña y afectan la ruta.

Otro de los factores que provocan los cierres son los protocolos de seguridad aplicados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para cierres preventivos en las carreteras del país cuando se registran condiciones adversas, como lluvias excesivas en la zona.