Ruta 32 vuelve a cerrar este miércoles ante llegada de onda tropical

El paso de montaña de la ruta 32 que comunica San José con Limón, entre el peaje en San Isidro de Heredia y el cruce de Río Frío, se cerró nuevamente este miércoles, esta vez como medida preventiva ante el ingreso de una onda tropical pronosticado para este jueves.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó que tras una inspección realizada la tarde de este miércoles se detectó la presencia de lluvia y neblina que sustentaron el cierre preventivo.

El fin de semana anterior la ruta estuvo cerrada más de dos días, debido a importantes derrumbes. (MOPT/MOPT)

Las autoridades indicaron que a primera hora del jueves se hará una nueva inspección para valorar si es posible la apertura o si es necesario realizar labores de limpieza por eventual caída de material.

La ruta 32 suma ya este año más de 20 cierres, debido a deslizamientos o por razones preventivas. En los dos últimos fines de semana, las suspensiones incluso se extendieron por más de dos días, afectando a decenas de turistas y transportistas de mercaderías de exportación e importación.

Como medidas inmediatas el MOPT anunció que iniciará labores de corta y descuaje de árboles. (Mopt/Cortesía)

El MOPT anunció que a partir del próximo mes se realizarán labores de descuaje y limpieza, mientras se avanza en dos licitaciones que determinarán cuáles son las obras definitivas que requiere la ruta, en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo. Sin embargo, dichas labores se comenzarían a ejecutar hasta mediados del próximo año.