Ruta 32 vuelve a cerrar este miércoles ante llegada de onda tropical

MOPT aplica cierre preventivo por presencia de lluvia y neblina en paso de montaña

Por Patricia Recio

El paso de montaña de la ruta 32 que comunica San José con Limón, entre el peaje en San Isidro de Heredia y el cruce de Río Frío, se cerró nuevamente este miércoles, esta vez como medida preventiva ante el ingreso de una onda tropical pronosticado para este jueves.








