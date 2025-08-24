MOPT brinda desconcertante noticia a usuarios de la ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la mañana del domingo, que todavía no hay fecha ni hora estimada para la reapertura de la ruta 32, la cual se mantiene obstruida por derrumbes y cuyos suelos continúan saturados por las constantes precipitaciones en las últimas semanas.
La institución indicó de que continuará trabajando en las labores de limpieza y, por el momento, se mantienen habilitadas como vías alternas la ruta 10, por Turrialba, y Bajo de Chilamate-Vuelta de Kopper, para todo tipo de vehículos. Asimismo, el paso por Vara Blanca solo está habilitado para vehículos livianos.
La noticia sobre el cierre de la vía se ha vuelto habitual. De hecho, luego de cierres intermitentes durante las últimas semanas, la ruta permanece clausurada desde la noche del viernes debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.
El cierre se dio luego de que una ambulancia que pasó por el sector del Zurquí, después de las 6:25 p. m., reportara caída de material desde el kilómetro 25 hasta el 35.
El sábado, el MOPT indicó que la ruta continuaría sin paso y mostró imágenes de los derrumbes, algunos, con árboles y grandes trozos de piedra, que obstruían completamente el paso de vehículos.
Actualmente, el Conavi espera los resultados de una contratación mediante la cual se busca obtener un levantamiento topográfico utilizando tecnología LiDAR, que consiste en un escaneo láser de los taludes para determinar las obras que se requieren en cada zona de la montaña.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
