MOPT brinda desconcertante noticia a usuarios de la ruta 32

La carretera permanece cerrada desde el viernes 22 de agosto, debido a caída de material sobre la vía

Por Natalia Vargas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la mañana del domingo, que todavía no hay fecha ni hora estimada para la reapertura de la ruta 32, la cual se mantiene obstruida por derrumbes y cuyos suelos continúan saturados por las constantes precipitaciones en las últimas semanas.








Natalia Vargas

