MOPT muestra el tipo de derrumbes que obstaculizan la ruta 32

Vía está inhabilitada desde la noche del viernes debido a las fuertes lluvias

Por Fernanda Matarrita Chaves

La ruta 32 permanece cerrada este sábado 23 de agosto. La vía está inhabilitada desde la noche del viernes debido a las fuertes lluvias. Esta mañana, el MOPT informó de que detectaron derrumbes y árboles caídos en varios puntos de la zona montañosa.








