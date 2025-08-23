MOPT muestra el tipo de derrumbes que obstaculizan la ruta 32

La ruta 32 permanece cerrada este sábado 23 de agosto. La vía está inhabilitada desde la noche del viernes debido a las fuertes lluvias. Esta mañana, el MOPT informó de que detectaron derrumbes y árboles caídos en varios puntos de la zona montañosa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) compartió una imagen que muestra uno de los grandes derrumbes que obstaculizan la vía, en el kilómetro 32 de la ruta.

La imagen muestra la vía cubierta por tierra, piedras y árboles.

LEA MÁS: Cierran de nuevo la ruta 32 por fuertes lluvias

El Ministerio comunicó que las cuadrillas trabajan en las labores de limpieza en los distintos puntos afectados.

Este derrumbe en el kilómetro 32 de la Ruta 32 es uno de los que mantienen cerrada la vía este 23 de agosto. (MOPT/MOPT)

¿Cuándo abrirá la ruta?

El MOPT precisó que, en cuanto se determine que la ruta es segura para transitar, se comunicará su reapertura.

Por ahora, la entidad recuerda las rutas alternas para viajar al Caribe, entre ellas las que pasan por Varablanca, Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, aunque la primera está recomendada solamente para automotores livianos.

En días recientes, la ruta ha sido cerrada en reiteradas ocasiones debido a la caída de materiales y árboles sobre la vía. Así ocurrió del 14 al 17 de agosto y también del 19 al 20 de este mismo mes.

La cartera de Obras Públicas y Transportes agregó en su cuenta de Facebook que, aunque los cierres pueden generar molestias, estos “buscan salvaguardar la vida de los conductores que se movilizan por esta ruta de conexión al Caribe”.