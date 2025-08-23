El País

Cierran de nuevo la ruta 32 por fuertes lluvias

Clausura preventiva se da por las intensas lluvias que se registran en el área montañosa de la vía entre San José y Limón

Por Mónica Cerdas Gómez

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la noche de este viernes 22 de agosto, el cierre preventivo de la ruta 32 debido a las fuertes lluvias que se registran en el área montañosa.








