Cierran de nuevo la ruta 32 por fuertes lluvias

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la noche de este viernes 22 de agosto, el cierre preventivo de la ruta 32 debido a las fuertes lluvias que se registran en el área montañosa.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la noche de este viernes 22 de agosto, el cierre preventivo de la ruta 32 debido a las fuertes lluvias que se registran en el área montañosa.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.