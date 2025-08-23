Cierran de nuevo la ruta 32 por fuertes lluvias

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la noche de este viernes 22 de agosto, el cierre preventivo de la ruta 32 debido a las fuertes lluvias que se registran en el área montañosa.

El cierre se habría dado luego de que una ambulancia que pasó por el sector del Zurquí, después de las 6:25 p. m., reportara caída de material desde el kilómetro 25 hasta el 35.

“MOPT-Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) realizarán la inspección de la vía a primera hora de este sábado para determinar la reapertura”, informó el Ministerio a través de sus redes sociales.

El pasado 19 de agosto, el MOPT informó sobre el cierre de la ruta 32 debido a la saturación de los suelos. La mañana del 20 de agosto, tras la inspección respectiva, se procedió con la reapertura.

Ruta 32 cerrada de nuevo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.