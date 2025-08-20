Ruta 32 reabrió tras cierre preventivo por saturación de suelos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la ruta 32 reabrió este miércoles 20 de agosto, luego de permanecer cerrada la noche del martes por saturación de suelos.
La institución explicó que, a primera hora de este miércoles, realizó una inspección en el tramo afectado y determinó que existían condiciones para habilitar nuevamente el paso.
El MOPT recordó que la ruta 32 se mantiene bajo monitoreo constante, pues las lluvias aumentan el riesgo de deslizamientos y caída de material sobre la vía. Por ello, la carretera puede cerrarse de forma preventiva cuando las condiciones lo ameriten.
Como rutas alternas, la institución recomendó:
- Ruta 10, por Turrialba, apta para todo tipo de vehículo.
- Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper, también apta para todo tipo de vehículo.
- Vara Blanca – Cinchona, habilitada únicamente para vehículos livianos.
El MOPT pidió a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar estas opciones en caso de nuevos cierres.