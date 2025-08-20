Ruta 32 reabrió tras cierre preventivo por saturación de suelos

Imagen de un tramo de la ruta 32 a Limón este martes 5 de agosto con la vía libre para el tránsito. Fotografía:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la ruta 32 reabrió este miércoles 20 de agosto, luego de permanecer cerrada la noche del martes por saturación de suelos.

La institución explicó que, a primera hora de este miércoles, realizó una inspección en el tramo afectado y determinó que existían condiciones para habilitar nuevamente el paso.

El MOPT recordó que la ruta 32 se mantiene bajo monitoreo constante, pues las lluvias aumentan el riesgo de deslizamientos y caída de material sobre la vía. Por ello, la carretera puede cerrarse de forma preventiva cuando las condiciones lo ameriten.

Como rutas alternas, la institución recomendó:

Ruta 10, por Turrialba , apta para todo tipo de vehículo.

, apta para todo tipo de vehículo. Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper , también apta para todo tipo de vehículo.

, también apta para todo tipo de vehículo. Vara Blanca – Cinchona, habilitada únicamente para vehículos livianos.

El MOPT pidió a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar estas opciones en caso de nuevos cierres.