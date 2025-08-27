Sucesos

Onda tropical provocará este jueves fuertes aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las zonas en mayor riesgo

El IMN prevé lluvias intensas en varias regiones del país por inestabilidad atmosférica tras el paso de una onda tropical

Por Silvia Ureña Corrales
IMN anticipa lluvias vespertinas en el Caribe, zona norte y Pacífico por aumento de humedad del Caribe.
Onda tropical dejará lluvias fuertes y tormentas este jueves en el Valle Central, Pacífico y zona norte, según el IMN. (Canva/Canva)







