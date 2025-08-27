Onda tropical provocará este jueves fuertes aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las zonas en mayor riesgo

Onda tropical dejará lluvias fuertes y tormentas este jueves en el Valle Central, Pacífico y zona norte, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 28 de agosto se esperan fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, como consecuencia de condiciones inestables generadas por el reciente paso de una onda tropical.

Según el IMN, la atmósfera se mantendrá inestable por el ingreso de humedad desde sectores marítimos y un ambiente caluroso. Estas condiciones provocarán precipitaciones aisladas con tormenta, especialmente en la tarde y noche.

En el Valle Central, la mañana mostrará nubosidad variable, pero en la tarde se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica, los cuales podrían persistir hasta horas de la noche. En San José se esperan temperaturas entre los 18,7 °C y 27,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos parcialmente nublados al inicio del día. Por la tarde y noche se pronostican tormentas eléctricas y lluvias, principalmente en la costa. Liberia alcanzará una máxima de 36,5 °C y una mínima de 23,2 °C.

En el Pacífico Central, predominará la nubosidad y se presentarán aguaceros intensos acompañados de tormenta, con mayor concentración en la zona costera durante la noche. En Parrita la temperatura oscilará entre los 18,5 °C y los 31,1 °C.

El Pacífico Sur enfrentará un panorama similar, con cielos mayormente nublados y posibilidad de fuertes aguaceros en la costa por la tarde y noche. En Golfito se prevén temperaturas entre 22,1 °C y 28 °C.

En el Caribe Norte, la influencia de la humedad proveniente del mar aumentará la probabilidad de lluvias costeras en la mañana. Durante la tarde, se desarrollarán chubascos en montañas y llanuras. Guápiles marcará entre 22,4 °C y 29,7 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con cielos nublados y precipitaciones dispersas a lo largo del día. En Limón se espera una mínima de 22,5 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte tendrá nubosidad variable desde temprano, con posibilidad de lluvias en la llanura por la mañana y chubascos en sectores montañosos en la tarde y noche. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 17,3 °C y 28,0 °C.

El IMN advierte que estas condiciones se mantendrán durante gran parte del día, por lo que recomienda precaución ante posibles tormentas eléctricas, acumulación de agua en carreteras y crecidas repentinas.

Efemérides

Salida del sol: 5:27 a. m.

5:27 a. m. Puesta del sol: 5:47 p. m.

5:47 p. m. Fase lunar: Hacia cuarto creciente

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.