Cortes de luz afectarán Curridabat, La Guácima y Mora este jueves: consulte si su zona está en la lista

Tres sectores del país enfrentarán cortes de luz este jueves 28 de agosto por labores programadas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones afectarán parcialmente los cantones de Mora y Curridabat, en San José, así como La Guácima, en Alajuela.

Según comunicó la CNFL, estos trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica mediante relocalización de postería, mantenimiento preventivo y extensión de líneas, en horarios que van desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m.

Mora – Colón (San José)

La primera suspensión se aplicará en el distrito de Colón, específicamente 50 metros al norte de la pulpería Estrella del Sur, en un horario de 8 a. m. a 3 p. m. Se trata de una intervención para relocalizar postería como parte de una obra de construcción eléctrica.

Entre los puntos de referencia que estarán sin servicio eléctrico se encuentran: Soda La Bendición, Súper Chepe Monge, Farmacia Mora, Escuela San Bosco, Banco Popular, Plaza Colón, Cruz Roja, Agencia AyA, Pali, Gollo, CCSS, Clínica Dental Familiar, Monge, Ferretería Central, cementerio municipal, Ministerio de Salud, Biblioteca Pública, INA y decenas de comercios, instituciones y residencias más.

La Guácima (Alajuela)

En el caso de La Guácima, los cortes están programados de 8 a. m. a 4 p. m. e impactarán exclusivamente el complejo residencial Hacienda Los Reyes, incluidos condominios internos y áreas recreativas.

El motivo de esta suspensión es el mantenimiento preventivo de obras eléctricas, con el fin de garantizar un suministro más estable y seguro. Los lugares afectados incluyen Las Mesetas, Madero Negro, Casa Centro Campero y el Condominio Las Vueltas.

Curridabat (San José)

Finalmente, en el cantón de Curridabat, la interrupción se extenderá desde las 8:30 a. m. hasta las 5 p. m. en un radio de hasta 350 metros alrededor del parque central. La zona delimitada se encuentra entre calle 77 al oeste, calle 103 al este, ruta nacional 215 al norte y avenida 48A al sur.

Los trabajos corresponden a un proyecto empresarial de extensión de líneas eléctricas. Algunos sitios sin servicio serán: SAP Fútbol 5, Esc. Juan Santamaría, Correos de Costa Rica, Municipalidad de Curridabat, Pali, Banco Nacional, Cruz Roja, Restaurante La Cosecha, Musmani, AutoClean CR, PetAsís, Lavacar Azulado, Panadería El Imperio, Supermercado La Españolita, Tecnologías Aplicadas a la Medicina e Industria Tecami y numerosos locales comerciales, oficinas, apartamentos y casas de habitación.

La CNFL recomienda tomar precauciones y desconectar equipos sensibles durante el horario de los cortes.

Para más información o verificar si su medidor se verá afectado, puede consultar el siguiente enlace oficial:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

