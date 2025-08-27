El País

Cortes de luz afectarán Curridabat, La Guácima y Mora este jueves: consulte si su zona está en la lista

Vecinos de San José y Alajuela experimentarán interrupciones eléctricas prolongadas debido a obras de mantenimiento y ampliación de la red

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en tres cantones este jueves 28 de agosto por obras de mejora en la red./Imagen: CNFL.







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

