Cortes de luz afectarán este miércoles a varios cantones de San José y Heredia: estos son los horarios

Vecinos y comercios de distintas zonas de San José, Montes de Oca y Heredia se quedarán sin electricidad el próximo miércoles 27 de agosto, debido a una serie de trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los cortes están contemplados entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., y obedecen a labores relacionadas con traslado de acometidas, instalación de postes y reubicación de líneas eléctricas.

Las interrupciones se enmarcan dentro de proyectos empresariales, construcción de obras eléctricas y contratos de redes.

San Pedro, Montes de Oca: traslado de acometidas

En este cantón josefino, el servicio se suspenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. en dos tramos principales:

Desde la Panadería Musmanni 300 metros hacia el oeste sobre avenida 8, hasta el Bar Live Los Yoses , incluyendo parcialmente calle 53 .

300 metros hacia el oeste sobre avenida 8, hasta el , incluyendo parcialmente . Del costado norte del Cementerio de San Pedro, 200 metros hacia el este sobre avenida 10, hasta la Universidad Americana.

Entre los sitios afectados están: Comercial La Puerta, Sugar Mommy Café, Style Time Boutique, Instituto IPT, Mucap, Farmacia Fischel, Life Sopport Ambulancias, Municipalidad de Montes de Oca y múltiples casas de habitación.

Pavas: relocalización de postería

En este distrito capitalino, la suspensión se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., en la urbanización Metrópoli 2. Serán afectados negocios como la heladería Nana, Abastecedor Metro, Bazar Ashley, Pulpería Ana y viviendas cercanas.

Santa Bárbara, Heredia: traslado de línea primaria

En el distrito de Jesús, el corte se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m., desde el Hotel Rosa Blanca, 100 metros hacia el sur y 500 metros hacia el norte. El corte afectará principalmente casas de habitación y al propio hotel.

Calle Blancos, Goicoechea: instalación de postes

Este corte se realizará de 8 a. m. a 3 p. m., frente a los Tribunales de Justicia de Calle Blancos. Entre los inmuebles y comercios que perderán el servicio están: Abogados Anchieta Solano, Farmacia Bazzano, Fitness Center Dina, Atmosfera, Cosechas, Totopos, Auto lavado Lorena y Servicio Electrónico Tama.

La CNFL recomienda tomar precauciones y desconectar equipos sensibles durante el horario de los cortes. Para más información o verificar si su medidor se verá afectado, puede consultar el siguiente enlace oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

