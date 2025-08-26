Cortes de luz afectarán zonas de Puntarenas y San Ramón este miércoles

El ICE realizará cortes de luz en Puntarenas y Alajuela este miércoles por trabajos de mantenimiento y reubicación de postes.Foto de Jorge Castillo.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará suspensiones programadas del servicio eléctrico este miércoles 27 de agosto en distintos puntos del país, como parte de trabajos de mantenimiento, reubicación de infraestructura y reemplazo de postes dañados.

Las interrupciones afectarán comunidades en los cantones de Coto Brus y Corredores, en Puntarenas, así como en San Ramón, Alajuela.

En el distrito de Sabalito, en Coto Brus, se cortará la electricidad en la comunidad de Miraflores. Las labores de mantenimiento iniciarán a las 7 a. m. y finalizarán a la 1 p. m.

En el cantón de Corredores, la suspensión también se programó entre las 7 a. m. y la 1 p. m. en la ciudadela Triunfo, en Darizara, debido al cambio de un poste dañado.

Por su parte, en el cantón alajuelense de San Ramón se verán afectados los sectores de Copán, Bombas de Agua del Aya y Tremedal. Los trabajos, que implican la reubicación de postes y de líneas, están previstos entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Para más detalles sobre las zonas afectadas y horarios específicos, puede consultar la plataforma oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.