El País

Cortes de luz afectarán zonas de Puntarenas y San Ramón este miércoles

Los trabajos se extenderán hasta por seis horas, tome nota de los horarios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de luz en Puntarenas y Alajuela este miércoles por trabajos de mantenimiento y reubicación de postes.Foto de Jorge Castillo. (Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCICECortes de luzCortes de electricidad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.