Cortes de luz afectarán zonas de Alajuela y Guanacaste este jueves: estos son los horarios

Tres sectores distintos estarán sin servicio eléctrico este jueves 28 de agosto por labores de mantenimiento y reubicación de infraestructura a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El cantón de Grecia, en Alajuela, experimentará una interrupción del servicio eléctrico de 8 a.m. a 1 p.m. en sectores como Mesón-Radial y Radial de Grecia, específicamente en el sector de Montezuma. En esta zona, el ICE trabajará en la reubicación de postes y equipos.

Por su parte, los vecinos de Maderal, en el cantón de San Mateo, también en la provincia de Alajuela, estarán sin luz desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., mientras se realiza la reubicación de líneas eléctricas.

En Guanacaste, el apagón afectará el sector del Proyecto Hidroeléctrico Corobicí, en el cantón de Tilarán, donde se ejecutarán labores de poda de árboles y mantenimiento de la red. Este corte se extenderá desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.