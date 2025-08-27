Onda tropical provocará esta semana aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las zonas con mayor riesgo

Lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento afectarán gran parte del país por el paso de la onda tropical N.° 26.

La onda tropical N.° 26 ingresó este miércoles al país y, en conjunto con temperaturas cálidas y alta humedad, provocará un aumento significativo en la nubosidad y condiciones propicias para aguaceros intensos con tormenta eléctrica durante la tarde y noche.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias más fuertes se esperan de forma localizada en el eje montañoso central, incluyendo las montañas y llanuras del Pacífico, el centro y oeste del Valle Central, la Zona Norte, así como en sectores montañosos del Caribe.

En horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia las zonas costeras del Pacífico Norte, el norte del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya.

Los montos de lluvia podrían alcanzar entre 40 y 60 mm, con picos máximos de hasta 90 mm en lapsos de tres a seis horas.

El IMN advirtió sobre el riesgo de inundaciones debido al incremento en la saturación de los suelos en la Zona Norte, el Caribe, el Pacífico Sur y la península de Nicoya, a raíz de las lluvias registradas en los últimos días.

Las ráfagas de viento asociadas a estas tormentas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, lo que aumenta la posibilidad de caída de ramas, cables eléctricos y objetos sueltos.

Recomendaciones del IMN:

Tomar precauciones ante posibles inundaciones por saturación del sistema de alcantarillado.

por saturación del sistema de alcantarillado. Buscar refugio seguro en caso de tormenta eléctrica o si se perciben ráfagas fuertes de viento cerca de nubes de tormenta.

en caso de tormenta eléctrica o si se perciben ráfagas fuertes de viento cerca de nubes de tormenta. Mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMN en redes sociales y su sitio web.

