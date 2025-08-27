Sucesos

Onda tropical provocará esta semana aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las zonas con mayor riesgo

El IMN advierte riesgo de inundaciones y caída de ramas por ráfagas de viento de hasta 80 km/h

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.
Lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento afectarán gran parte del país por el paso de la onda tropical N.° 26. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCOnda tropicalClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.