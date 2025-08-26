Sucesos

Onda tropical provocará fuertes aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El paso de la onda tropical generará condiciones húmedas e inestables en gran parte del país, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 7 de mayo se mantendrán condiciones inestables en el país, con cielos nublados y lluvias desde la madrugada en ambos litorales. En el Valle Central se esperan tormentas aisladas durante la tarde.
El paso de la onda tropical N.° 26 traerá lluvias y tormentas este miércoles, principalmente en el Valle Central, Pacífico y Zona Norte. (Canva/Canva)







