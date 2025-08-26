Onda tropical provocará fuertes aguaceros y tormentas en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El paso de la onda tropical N.° 26 traerá lluvias y tormentas este miércoles, principalmente en el Valle Central, Pacífico y Zona Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 27 de agosto la influencia de la onda tropical N.° 26 traerá condiciones húmedas e inestables al territorio nacional, especialmente por la tarde.

Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial en la vertiente del Caribe y la zona norte, con probabilidad media de lluvias dispersas, principalmente al norte de esas regiones. La disminución de los vientos en la cuenca del mar Caribe, junto con temperaturas cálidas, favorecerá el aumento de nubosidad hacia el centro del país en horas de la tarde.

En el Valle Central, se anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana. En la tarde, se desarrollará nubosidad y ocurrirán lluvias y tormentas dispersas, especialmente en el oeste y las zonas montañosas. La noche se mantendrá mayormente nublada con lluvias débiles. En San José, la temperatura mínima será de 18,4 °C y la máxima de 25 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones de nubosidad parcial por la mañana. Por la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta dispersa, mientras que en la noche habrá lluvias ocasionales y nubosidad variable. En Liberia, la temperatura mínima será de 23,7 °C y la máxima de 34,3 °C.

En el Pacífico Central, el día comenzará con cielo entre nublado y parcialmente nublado. Durante la tarde y noche se esperan aguaceros y tormentas aisladas, principalmente en zonas costeras. Parrita alcanzará una máxima de 31,4 °C y una mínima de 18,4 °C.

El Pacífico Sur iniciará con nubosidad parcial. A partir de la tarde se presentarán aguaceros con tormenta, especialmente en la franja costera, que se extenderán hacia la noche. Golfito marcará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 28,1 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad variable con posibilidad de lluvias dispersas en la madrugada. Por la tarde, caerán aguaceros y chubascos en las montañas y llanuras aledañas, mientras que la noche traerá lluvias aisladas. En Tortuguero, las temperaturas oscilarán entre 23,3 °C y 28,9 °C.

El Caribe Sur experimentará lluvias ocasionales en zonas marítimas durante la mañana. Por la tarde, se anticipan lluvias y chubascos en montañas y llanuras aledañas. En la noche persistirá la nubosidad con lluvias dispersas. En Sixaola, se reportará una mínima de 23 °C y una máxima de 31,9 °C.

La zona norte iniciará con lluvias dispersas y cielo parcialmente nublado. En horas de la tarde, se presentarán aguaceros y chubascos en montañas y llanuras, que continuarán en la noche de forma dispersa. Upala registrará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 33,6 °C.

El IMN destacó que las lluvias vespertinas podrían ser fuertes de forma localizada, con tormenta eléctrica, principalmente en montañas del Pacífico, la zona norte, el oeste del Valle Central y sectores del Caribe. Estas condiciones podrían extenderse hacia el oeste del Pacífico al finalizar la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:48 p. m.. La luna avanzará hacia su fase de cuarto creciente, con salida a las 8:48 a. m. y puesta a las 8:48 p. m.

