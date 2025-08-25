Lluvias en el Valle Central y aguaceros en el Pacífico marcarán el clima de este martes en Costa Rica

Cielo nublado, lluvias en montañas del Pacífico y clima inestable marcarán el pronóstico de este martes según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó para este martes 26 de agosto un incremento en la humedad atmosférica y la aceleración de los vientos alisios en el Caribe, lo que favorecerá condiciones lluviosas en varias regiones del país.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento de la nubosidad, especialmente en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur y el oeste del Valle Central.

En el Valle Central, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en horas de la tarde y la noche. San José registrará una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,2 °C, con lluvias y chubascos dispersos por la tarde.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas a lo largo del día, con probabilidad de aguaceros locales sobre el golfo y la península en la tarde, y algunas lluvias aisladas en la costa durante la noche. En Liberia y Puntarenas, las máximas alcanzarán los 35,1 °C, con mínimas alrededor de los 22,7 °C.

En el Pacífico Central, se anticipan lluvias y tormentas aisladas en zonas montañosas por la tarde, así como aguaceros en sectores costeros durante la noche. Parrita presentará temperaturas entre los 18,2 °C y los 31,1 °C.

La región del Pacífico Sur mostrará cielo mayormente nublado por la tarde, acompañado de aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente en la franja costera. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21,9 °C y los 29,1 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. Por la tarde podrían presentarse lluvias en las montañas y llanuras cercanas. En Guápiles, la mínima será de 22,3 °C y la máxima de 29,4 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con algunas lluvias variables en la noche. Limón tendrá temperaturas entre los 22,6 °C y los 29,2 °C.

La zona norte experimentará cielo parcialmente nublado en la mañana. En la tarde y noche se espera nubosidad con lluvias dispersas, especialmente en áreas montañosas. Ciudad Quesada reportará una mínima de 17 °C y una máxima de 27,6 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se ocultará a las 05:48 p. m. La fase lunar continuará en dirección hacia el cuarto creciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.