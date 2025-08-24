Sucesos

Bochorno y lluvias aisladas este lunes en Costa Rica: estas regiones tendrán condiciones inestables

IMN pronostica cielos parcialmente nublados y menos lluvias, este lunes, en la mayor parte del país

Por Jailine González Gómez
Menos lluvias y un ambiente bochornoso marcarán este lunes 25 de agosto, el clima en Costa Rica, según el pronóstico del IMN. (Jose Cordero)







