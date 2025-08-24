Bochorno y lluvias aisladas este lunes en Costa Rica: estas regiones tendrán condiciones inestables

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 25 de agosto disminuirán las lluvias en el país, debido a una menor actividad de la zona de convergencia intertropical, y una reducción en la humedad y en la inestabilidad atmosférica.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco a parcialmente nublado, con un ambiente bochornoso en el Pacífico y el Valle Central. En el Caribe podrían presentarse algunas lluvias dispersas.
Por la tarde, se esperan aguaceros en sectores del Pacífico y en las montañas de la zona norte, mientras que en horas de la noche podrían registrarse lluvias aisladas en el Caribe.
En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. Por la tarde, podrían ocurrir lluvias dispersas. San José presentará una mínima de 18,9 °C y una máxima de 25,9 °C, mientras que Alajuela alcanzará los 28,2 °C, también con mínima de 18,9 °C.
El Pacífico norte tendrá condiciones secas y parcialmente nubladas. En la tarde podrían presentarse lluvias aisladas. Las temperaturas serán elevadas, especialmente en Liberia, donde se espera una máxima de 35,9 °C y una mínima de 21,8 °C.
En el Pacífico central, predominarán los cielos parcialmente nublados con posibles lluvias aisladas tanto en la madrugada como en la noche. Parrita marcará una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 30 °C.
El Pacífico sur mantendrá condiciones similares, con posibles lluvias aisladas en distintos momentos del día. En Golfito se registrará una temperatura entre los 21,7 °C y los 26,9 °C.
El Caribe norte presentará cielos parcialmente nublados y, en la tarde, se esperan lluvias y aguaceros con tormenta en montañas y llanuras aledañas. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre los 22,3 °C y los 29 °C.
En el Caribe sur, el patrón se mantendrá similar, con lluvias probables en zonas altas. Limón tendrá temperaturas entre los 22,8 °C y los 29 °C.
La zona norte experimentará un día parcialmente nublado. Se pronostican lluvias en las montañas por la tarde y lluvias aisladas por la noche. En Upala se registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 33,6 °C.
El IMN señaló que, aunque la actividad lluviosa será menor, las altas temperaturas y el bochorno podrían generar sensación térmica elevada en varias regiones, principalmente en el Pacífico norte y central.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente.
