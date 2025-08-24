Bochorno y lluvias aisladas este lunes en Costa Rica: estas regiones tendrán condiciones inestables

Menos lluvias y un ambiente bochornoso marcarán este lunes 25 de agosto, el clima en Costa Rica, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 25 de agosto disminuirán las lluvias en el país, debido a una menor actividad de la zona de convergencia intertropical, y una reducción en la humedad y en la inestabilidad atmosférica.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco a parcialmente nublado, con un ambiente bochornoso en el Pacífico y el Valle Central. En el Caribe podrían presentarse algunas lluvias dispersas.

Por la tarde, se esperan aguaceros en sectores del Pacífico y en las montañas de la zona norte, mientras que en horas de la noche podrían registrarse lluvias aisladas en el Caribe.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. Por la tarde, podrían ocurrir lluvias dispersas. San José presentará una mínima de 18,9 °C y una máxima de 25,9 °C, mientras que Alajuela alcanzará los 28,2 °C, también con mínima de 18,9 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones secas y parcialmente nubladas. En la tarde podrían presentarse lluvias aisladas. Las temperaturas serán elevadas, especialmente en Liberia, donde se espera una máxima de 35,9 °C y una mínima de 21,8 °C.

En el Pacífico central, predominarán los cielos parcialmente nublados con posibles lluvias aisladas tanto en la madrugada como en la noche. Parrita marcará una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 30 °C.

El Pacífico sur mantendrá condiciones similares, con posibles lluvias aisladas en distintos momentos del día. En Golfito se registrará una temperatura entre los 21,7 °C y los 26,9 °C.

El Caribe norte presentará cielos parcialmente nublados y, en la tarde, se esperan lluvias y aguaceros con tormenta en montañas y llanuras aledañas. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre los 22,3 °C y los 29 °C.

En el Caribe sur, el patrón se mantendrá similar, con lluvias probables en zonas altas. Limón tendrá temperaturas entre los 22,8 °C y los 29 °C.

La zona norte experimentará un día parcialmente nublado. Se pronostican lluvias en las montañas por la tarde y lluvias aisladas por la noche. En Upala se registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 33,6 °C.

El IMN señaló que, aunque la actividad lluviosa será menor, las altas temperaturas y el bochorno podrían generar sensación térmica elevada en varias regiones, principalmente en el Pacífico norte y central.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente.

