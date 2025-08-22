Sucesos

INS atendió a un motociclista accidentado cada 18 minutos, según la estadística del primer semestre

El INS registró 14.225 motociclistas lesionados, 2.146 más que el año anterior, con una inversión de ¢16.000 millones

Por Damián Arroyo C.
Accidente de Transito Moto
Cada 18 minutos un motociclista resultó lesionado. La mayoría de los casos se presentó entre personas de 18 a 30 años.







