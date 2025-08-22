INS atendió a un motociclista accidentado cada 18 minutos, según la estadística del primer semestre

Cada 18 minutos un motociclista resultó lesionado. La mayoría de los casos se presentó entre personas de 18 a 30 años.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) registró un incremento del 17,8 % en la cantidad de motociclistas lesionados atendidos bajo el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), durante el primer semestre del año.

El INS informó que brindó atención a 14.225 motociclistas, lo que implicó 2.146 casos más que los reportados en los primeros seis meses de 2024.

LEA MÁS: ¿Lo pueden multar por llevar a alguien en moto? Esto se sabe del plan de ley

Ese aumento representó una media de 78 motociclistas lesionados por día, uno cada 18 minutos. El grupo de edad con más casos correspondió a personas entre 18 y 30 años.

Según datos de la institución, las lesiones más frecuentes se presentaron en rodillas, tobillos, pies, manos y muñecas. Los casos incluyeron traumas músculo esqueléticos, heridas, úlceras, afectaciones en piel y tejidos blandos, y fracturas.

Durante el mismo periodo, el INS contabilizó 22.087 accidentes de tránsito cubiertos por el SOA. En el 65% de esos casos hubo motocicletas involucradas.

El Seguro Obligatorio Automotor brinda una cobertura básica de hasta ¢6 millones por persona y por evento, destinada a atención médica e incapacidades.

El monto de cobertura puede duplicarse únicamente para la atención médica cuando la persona afectada no está asegurada por el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, si la víctima tiene menos de 18 años o si, según criterio médico, su vida está en riesgo.

Según informó el INS, la atención de los motociclistas lesionados representó una inversión de ¢16.000 millones en el primer semestre del año.

LEA MÁS: Atención motociclistas: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢61.000

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.