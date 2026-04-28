Vea el estudio actuarial que señala el riesgo para el Seguro de Salud de la CCSS por el impago estatal

El Seguro de Salud de la CCSS atiende a más de 3 millones de asegurados en Costa Rica. En la imagen, el Hospital Nacional de Niños.

En un informe de 363 páginas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) explica cuál es el riesgo para la sostenibilidad del Seguro de Salud, de mantenerse el impago estatal al régimen.

En la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2023, la institución proyecta los escenarios e impactos financieros para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Actualmente, este seguro atiende a más de 3 millones de asegurados.

“ E l análisis actuarial identifica como principal riesgo para la sostenibilidad del Seguro de Salud la persistencia de la morosidad estatal y el crecimiento de la deuda acumulada, factores que incrementan la presión sobre la liquidez y reducen la resiliencia financiera ”, señala el documento.

El objetivo de esta valuación consiste en proyectar la situación financiera actuarial del Seguro de Salud. La división a cargo construyó proyecciones financieras y demográficas para el periodo 2024-2038, con base en información a diciembre de 2023.