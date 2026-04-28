Economía

Vea el estudio actuarial que señala el riesgo para el Seguro de Salud de la CCSS por el impago estatal

La CCSS revela en un extenso informe los escenarios financieros del Seguro de Salud hasta 2038. Descubra cuál es el factor que amenaza su sostenibilidad futura

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Por Luis Enrique Brenes
El Seguro de Salud de la CCSS atiende a más de 3 millones de asegurados en Costa Rica. En la imagen, el Hospital Nacional de Niños. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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