Economía

Vea cuánto podría subir una pensión al sumar el ROP y un ahorro voluntario al IVM

Un ejercicio elaborado por BN Vital evidencia cómo el ROP y la pensión voluntaria pueden aumentar los ingresos durante la vejez, comparado únicamente por el IVM.

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen una bolsa de dinero que dice "pensión" con una cinta métrica alrededor
Cálculos de BN Vital para La Nación muestran el impacto de complementar el IVM con el ROP y ahorro voluntario ante eventuales recortes de la CCSS. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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