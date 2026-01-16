Turismo latinomericano y recuperación desde Estados Unidos y Canadá impulsa la visitación en Costa Rica

La llegada de turistas a Costa Rica aumentó en el 2025 aumentó el 0,8% respecto al año previo.

El turismo desde los países de Latinoamérica y la recuperación de las llegadas de viajeros desde Estados Unidos y Canadá impulsaron el leve crecimiento de la visitación en Costa Rica en 2025.

Esto ocurrió en un año marcado, en gran parte, por una tendencia a la baja en la llegada de extranjeros a Costa Rica, que se revirtió al cierre de 2025 tras un fuerte repunte en el último trimestre.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), desde países de Latinoamérica arribaron 507.469 viajeros el año pasado, lo que implicó un aumento de 33.026 personas respecto a los 474.433 registrados en 2024. El incremento porcentual fue del 7%.

Este crecimiento en los mercados de la región fue casi cuatro veces mayor que los 8.292 arribos adicionales registrados por Estados Unidos y Canadá en 2025, que son los dos principales mercados emisores de turistas hacia Costa Rica.

A pesar del repunte, el peso de los viajeros latinoamericanos representó el 17% de toda la visitación el año pasado, muy por debajo de Estados Unidos y Canadá, que en conjunto respondieron por el 64% de las llegadas.

El número de llegadas desde Estados Unidos aumentó de 1.621.340 personas en 2024 a 1.627.807 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 0,4%. A noviembre, la caída acumulada en ese mercado era del 0,8%.

En el caso del mercado canadiense, la visitación creció un 0,7%, al pasar de 272.256 turistas en 2024 a 274.081 en 2025. Las llegadas acumuladas desde este mercado habían caído un 1,6% a noviembre.

A nivel general, en 2025 se registraron 2.943.991 llegadas internacionales por todas las vías, es decir, 24.508 visitantes más (0,8%) que los 2.919.483 que ingresaron en 2024, de acuerdo con el ICT.

William Rodríguez, ministro de Turismo, manifestó que los mercados latinoamericanos influyeron en la mejora de la visitación en 2025, pero enfatizó que el mayor impacto en el acumulado provino de la recuperación en las llegadas desde Estados Unidos y Canadá.

“Todo lo que incrementa suma, no hay duda de que apreciamos mucho eso. A pesar de esos crecimientos, se refleja poco en los números totales (...) Hemos hecho acciones de promoción y esfuerzos de conectividad aérea, especialmente en Argentina”, afirmó.

El jerarca dijo que durante el primer semestre del año los resultados no fueron positivos, pero que a partir del segundo periodo de 2025 ejecutaron varias tácticas enfocadas en una mayor atracción de visitantes en Estados Unidos, Canadá y Europa, con el propósito de revertir la tendencia a la baja.

Entre las acciones figuraron giras de medios, reuniones con aerolíneas para aumentar las conexiones, encuentros con agencias de viajes y otras activaciones, como la participación en ferias, en varias ciudades de Canadá, así como en Estados Unidos y en Europa.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) reconoció como señal positiva el cierre de la visitación en 2025; sin embargo, advirtió que el incremento es “modesto e insuficiente” frente a los desafíos estructurales que enfrenta el sector.

“El leve crecimiento representa un respiro para el sector, pero no podemos conformarnos. Con un tipo de cambio tan bajo, el país ha perdido competitividad y se ha reducido la capacidad de gasto del turista dentro del país”, afirmó Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur.

La Cámara destacó el crecimiento de la visitación desde Suramérica, al convertirse en un mercado clave que, en buena parte, “explica la recuperación que se experimentó al cierre del año pasado”.

Grandes aumentos

Pese a que prácticamente todos los países de Latinoamérica registraron aumentos en la llegada de turistas, algunos sobresalieron con crecimientos interanuales de doble dígito. Argentina destacó con un aumento del 28,7%, al aportar 8.256 turistas más, al pasar de 28.736 viajeros en 2024 a 36.992 el año pasado.

Honduras también sobresalió, ya que desde este país de Centroamérica arribaron 5.729 visitantes más en 2025, lo que representó un crecimiento del 30,6%, al pasar de 18.710 viajeros en 2024 a 24.439 entre enero y diciembre.

Otro país que destacó en la región fue Brasil, cuya visitación registró un incremento del 21%. En 2024 llegaron 21.284 viajeros, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 25.995 turistas.

Además de estos tres mercados, también figuraron Colombia, con 3.619 viajeros más; El Salvador, con un aumento de 2.518 visitantes; así como Perú (+1.401) y Ecuador (+1.019).

Europa cae

Un mercado que no logró recuperarse fue el europeo, que registró una caída del 2,9%. Junto con Estados Unidos y Canadá, estos tres mercados representaron el 81% del total de turistas que ingresaron al país.

Las llegadas internacionales procedentes de Europa pasaron de 485.725 en 2024 a 471.642 en 2025. Aunque los últimos tres meses mostraron resultados positivos, estos no fueron suficientes para revertir la tendencia de menor visitación desde la región.

Alemania, Francia, Reino Unido y España —los cuatro principales mercados emisores de turistas europeos hacia Costa Rica— registraron reducciones que van desde el 2,2% hasta el 7%.

Estos países pasaron de aportar 297.131 turistas en 2024 a 283.046 en 2025, es decir, 14.085 viajeros menos. El año pasado, estas naciones representaron el 60% del turismo proveniente de Europa.

Rodríguez comentó que el principal motivo de la caída del turismo europeo responde a problemas de conectividad aérea. No obstante, añadió que, al observar los resultados de los últimos meses, se muestran optimistas respecto a que las cifras continúen en terreno positivo.

“El problema en Europa se llama conectividad aérea. No es que el destino esté afectado en su imagen, ni por precios ni por otros factores. Con las siete líneas aéreas que vuelan directo (desde Europa) a San José tenemos reuniones permanentes”, agregó.

Repunte

A nivel general, la llegada de visitantes internacionales a Costa Rica cerró 2025 con un aumento del 0,8% respecto a 2024. Esto incluye todas las vías de ingreso, aunque la principal sigue siendo la aérea.

De esta manera, el sector revirtió hacia el cierre de 2025 la tendencia observada durante casi todo el año, cuando el acumulado de turistas que visitaban el país se mantenía por debajo del registrado en 2024.

Según Rodríguez, los crecimientos en la visitación para el tipo de turismo que se realiza en Costa Rica oscilarán entre el 2% y el 3% anual. Calificó 2025 como un año atípico, debido a eventos que impactaron en el ámbito económico y político, y que afectaron sobre todo a Estados Unidos y Canadá.

Los resultados del último trimestre fueron clave para lograr el repunte, con aumentos interanuales del 5,3% en octubre, del 12% en noviembre y del 13,4% en diciembre. En todos los casos, el desempeño mensual fue de los mejores en años.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.783.761 viajeros en 2025, frente a los 1.779.529 registrados en 2024. En el aeropuerto Daniel Oduber se contabilizaron 904.762 arribos, 23.473 más que los 881.289 reportados un año antes.