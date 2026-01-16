Economía

Turismo latinomericano y recuperación desde Estados Unidos y Canadá impulsa la visitación en Costa Rica

A pesar de que el acumulado de llegadas fue superior al de 2024, la visitación desde Europa, uno de los principales mercados, se redujo.

Por Luis Enrique Brenes
En 2024, el turismo emisor de Costa Rica alcanzó niveles récord debido al auge de los vuelos de bajo costo y la apreciación del colón.
La llegada de turistas a Costa Rica aumentó en el 2025 aumentó el 0,8% respecto al año previo.







Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

