Visitación turística en Costa Rica cierra 2025 con aumento de 0,8%

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica mejoró en 2025 ante un buen desempeño en el último trimestre.

La llegada de visitantes internacionales a Costa Rica cerró 2025 con un aumento de 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

De esta manera, el sector revirtió hacia el cierre de 2025 la tendencia que se venía observando durante casi todo el año, en la cual el acumulado de turistas que visitaban el país era menor al de 2024.

En 2025 se registraron 2.943.991 llegadas internacionales por todas las vías, es decir, 24.508 visitantes más que los 2.919.483 que ingresaron durante 2024.

Los resultados de los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron clave para este repunte en la visitación, ya que se registraron aumentos interanuales de 5,3%, 12% y 13,4%, respectivamente.

Las cifras oficiales muestran una mejora en la visitación acumulada desde dos mercados clave para el país: Estados Unidos y Canadá. No obstante, el crecimiento se mantuvo por debajo del 1%.

El número de llegadas desde Estados Unidos aumentó de 1.621.340 personas en 2024 a 1.627.807 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 0,4%. En el caso del mercado canadiense, la visitación creció un 0,7%, al pasar de 272.256 turistas en 2024 a 274.081 en 2025.

Un mercado que no logró recuperarse fue el europeo, que registró una caída del 2,9%. Junto con Estados Unidos y Canadá, estos tres mercados representaron el 81% del total de turistas que ingresaron al país.

Las llegadas internacionales procedentes de Europa pasaron de 485.725 en 2024 a 471.642 en 2025. Aunque los últimos tres meses mostraron resultados positivos, estos no fueron suficientes para revertir la tendencia de menor visitación desde esta región.

Vía aérea

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación aumentó un 1%, al pasar de 2.661.488 arribos en 2024 a 2.689.278 en 2025, de acuerdo con el ICT.

“Esta cifra evidencia la recuperación en el último trimestre, especialmente durante el mes de diciembre, con el arribo de poco más de 316 mil turistas quienes depositaron su confianza en Costa Rica para vacacionar a finales de año“, manifestó William Rodríguez, ministro de Turismo.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.783.761 viajeros en 2025, frente a los 1.779.529 registrados en 2024. En el aeropuerto Daniel Oduber se contabilizaron 904.762 arribos, 23.473 más que los 881.289 reportados un año antes.

Diciembre

La visitación de turistas aumentó en diciembre respecto al mismo mes del año previo, al registrarse un crecimiento de 13,4%, el más alto de todo 2025. En octubre, la variación interanual fue de 5,3%, mientras que en noviembre alcanzó el 12%.

Por la vía aérea, en diciembre el crecimiento en las llegadas fue del 13,6%, al pasar de 278.437 ingresos en 2024 a 316.226 en el mismo periodo de 2025. Este repunte al inicio de la temporada alta permitió revertir la caída acumulada, que en octubre era del 1,8%.

Norteamérica se mantuvo como la principal zona emisora de viajeros hacia Costa Rica, con cerca de dos millones de turistas. Todos los países de esa región cerraron 2025 con crecimientos positivos en comparación con 2024.