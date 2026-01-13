Menos turismo tradicional: el nuevo estilo de viaje que marca a Latinoamérica en 2026

Viajeros latinoamericanos apuestan en 2026 por experiencias inmersivas, viajes cortos y destinos culturales, con un crecimiento de los viajes en solitario.

El inicio del 2026 encuentra a miles de latinoamericanos planificando sus próximas escapadas con un cambio claro de prioridades. Las nuevas tendencias de viaje dejan atrás el turismo basado en cumplir listas de sitios y se enfocan en experiencias auténticas, inmersivas y personales, según las proyecciones divulgadas por Airbnb.

La plataforma identifica una transformación marcada en la forma de viajar en la región. Cada desplazamiento adquiere un sentido más profundo, ligado a la cultura local, la historia y la interacción directa con los destinos.

Uno de los motores principales de este cambio es la generación Z. Este grupo impulsa los viajes internacionales cortos, de uno a dos días, motivados en muchos casos por contenidos virales en redes sociales. La preferencia se inclina por ciudades con una oferta sólida de arte, patrimonio histórico y gastronomía local, donde sea posible vivir algo distinto en poco tiempo.

De acuerdo con datos de Airbnb, las búsquedas de escapadas cortas realizadas durante el tercer trimestre de 2025 crecieron más de un 50%. En Colombia, Medellín, Santa Marta y Bogotá se consolidan como los destinos más buscados bajo este formato.

El 2026 también marca un giro hacia viajes que priorizan la identidad de cada ciudad. Las actividades más demandadas incluyen clases de cocina tradicional, recorridos por paisajes naturales, encuentros con artistas locales y visitas guiadas centradas en la cultura y la historia.

La información de la plataforma muestra que, en Colombia, una de las experiencias más reservadas se ubica en Guatapé, con recorridos por el pueblo, visitas a la Piedra del Peñol y navegación por la represa. En Argentina, resalta la experiencia Sé curioso en Buenos Aires, orientada a descubrir la ciudad desde una perspectiva antropológica.

En Chile, la actividad más atractiva es la visita al cerro San Cristóbal, que combina caminatas, naturaleza y el uso del teleférico para observar vistas panorámicas de Santiago. En Perú, las islas de Paracas y el oasis de Huacachina, en Ica, figuran entre los puntos de mayor interés para los viajeros.

El informe también señala un crecimiento sostenido de los viajes en solitario, una tendencia que desplaza a los viajes en pareja. Medellín se posiciona como el principal destino para este tipo de viajeros en la región.

Estas proyecciones reflejan una industria turística en constante adaptación, alineada con nuevas motivaciones y con un espíritu de descubrimiento que define la manera de viajar de los latinoamericanos durante el 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.