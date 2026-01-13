Economía

Menos turismo tradicional: el nuevo estilo de viaje que marca a Latinoamérica en 2026

Las tendencias de viaje para 2026 revelan que los latinoamericanos priorizan escapadas cortas, turismo cultural y viajes en solitario, según proyecciones de Airbnb

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Viajeros latinoamericanos apuestan en 2026 por experiencias inmersivas, viajes cortos y destinos culturales, con un crecimiento de los viajes en solitario.
