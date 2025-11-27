Destino de Latinoamérica sobresale en lista global de ‘Forbes’ sobre los mejores lugares para viajar en 2026

Costa Rica se destacó en la lista de Forbes con Guanacaste como único destino de América Latina recomendado para 2026.

La región de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, se posicionó como uno de los seis destinos más atractivos del mundo para visitar en 2026, según una exclusiva selección publicada por Forbes y elaborada por los asesores de viajes de lujo de OvationNetwork.

Este fue el único destino de América Latina incluido en la lista, que resalta lugares que ofrecen una combinación de autenticidad, belleza natural y experiencias transformadoras.

Según OvationNetwork, Guanacaste representa una mezcla equilibrada entre aventura, sostenibilidad y bienestar, con propuestas turísticas que respetan el medio ambiente sin sacrificar el confort.

Forbes destaca la filosofía de vida “pura vida” que define a esta región, donde se integran actividades como surf, tirolesas, senderismo y navegación en catamarán, con estadías en eco-resorts de lujo como Nekajui, un desarrollo de The Ritz-Carlton Reserve.

Una de las experiencias recomendadas es navegar al atardecer por la costa del Pacífico desde Tamarindo, una forma de apreciar la serenidad y el entorno natural que caracterizan al destino costarricense.

Además de Guanacaste, la lista incluye:

Nikko, Japón : espiritualidad, templos y belleza natural en las montañas al norte de Tokio.

: espiritualidad, templos y belleza natural en las montañas al norte de Tokio. Kona, Hawái : naturaleza volcánica, aguas cristalinas y gastronomía isleña.

: naturaleza volcánica, aguas cristalinas y gastronomía isleña. Versalles, Francia : historia real, vida cultural y acceso exclusivo más allá del palacio.

: historia real, vida cultural y acceso exclusivo más allá del palacio. Antártida : el último rincón salvaje del planeta, con vida silvestre única y paisajes extremos.

: el último rincón salvaje del planeta, con vida silvestre única y paisajes extremos. Marrakech, Marruecos: tradición y diseño en una ciudad que cautiva todos los sentidos.

Zane Bohrer, vicepresidente de OvationNetwork, explicó que los viajeros buscan cada vez más destinos que conecten con un propósito. Según dijo, el turismo de lujo ya no solo busca prestigio, sino vivencias auténticas y memorables.