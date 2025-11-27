El Mundo

Destino de Latinoamérica sobresale en lista global de ‘Forbes’ sobre los mejores lugares para viajar en 2026

‘Forbes’ incluyó a un destino de América Latina entre los seis mejores lugares del mundo para viajar en 2026. Descubra qué lo hace tan especial

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica se destacó en la lista de Forbes con Guanacaste como único destino de América Latina recomendado para 2026.
Costa Rica se destacó en la lista de Forbes con Guanacaste como único destino de América Latina recomendado para 2026. (Canva/Canva)







notas iaSUCLatinoaméricaForbesTurismoViajar
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

