Siete cantones de Costa Rica se transforman en imanes de la construcción de viviendas

Tres cantones registraron incrementos superiores a los 30.000 m² en el área destinada a construcción de viviendas entre 2023 y 2024.

Siete cantones del país —uno costero y seis de la Gran Área Metropolitana (GAM)— destacan por su desempeño en el crecimiento del área destinada a construcción de viviendas, de acuerdo con el Informe del Índice de Competitividad Nacional 2025, del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Se trata de Liberia, Escazú, Heredia, Belén, Montes de Oca, Goicoechea y Oreamuno, que alcanzaron el puntaje máximo de 100. Según explicó Andrés Fernández, economista del CPC, el indicador asigna esa calificación cuando el crecimiento porcentual del área entre 2023 y 2024 resultó igual o superior al 50%.

Para Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en estos cantones se observa que hay posibilidades de inversión privada, así como disponibilidad de servicios.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de setiembre del 2025, divulgado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el país se observan señales de mejora en proyectos de vivienda de interés social, edificios residenciales y desarrollos dirigidos a familias de ingresos medios, lo que indica una reactivación parcial en el desarrollo de este tipo de proyectos.

Cantón guanacasteco lidera; Escazú y Heredia lo siguen

Liberia fue el cantón que registró el mayor aumento en cantidad de metros cuadrados (m²) destinados a la construcción de vivienda. El área de edificación pasó de 40.084 m², en 2023, a 103.671 m², en 2024, un incremento absoluto de 63.587 m².

Según el economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, la fuente utilizada para obtener esta información corresponde a las estadísticas de la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En el caso puntual del cantón guanacasteco, explicó que el repunte obedece principalmente al desarrollo de apartamentos.

Solo 50 proyectos de este tipo aportan cerca de 54.000 m² del área de construcción de vivienda de Liberia, lo que justifica “buena parte” del crecimiento.

“Es un patrón asociado al dinamismo reciente en la zona, impulsado por inversión, turismo, relocalización de familias y el desarrollo del corredor aeroportuario. También crece la construcción de casas, pero el salto viene sobre todo de edificios verticales”, dijo Fernández.

El segundo cantón con mayor incremento en metros cuadrados destinados a la construcción de vivienda fue Escazú. En 2024, este cantón sumó 40.182 m² respecto a los 42.824 m² registrados en 2023, para llegar a 83.006 m².

En Escazú, al igual que en Liberia, el crecimiento está impulsado especialmente por la construcción de apartamentos. Dos tercios del metraje nuevo provienen de este segmento: 117 obras aportan 55.294 m².

“Es un cantón donde la demanda de vivienda vertical sigue fuerte y donde hay más proyectos de mediana y alta densidad. Las casas también aumentan (reportaron 27.712 metros cuadrados en 2024), pero el mayor empuje viene de torres residenciales”, explicó Fernández.

El cantón central de Heredia ocupó la tercera posición. El área de construcción de vivienda pasó de 27.869 m² en 2023 a 58.036 m² en 2024, lo que implica un crecimiento interanual de 30.167 m².

A diferencia de Liberia y Escazú, la expansión en Heredia es más equilibrada entre casas y apartamentos.

“Aunque las casas representan más obras, el mayor crecimiento en área viene de los proyectos verticales, que casi duplican el metraje construido respecto al año anterior. La combinación de oferta vertical, reactivación inmobiliaria y la presión de demanda en el Gran Área Metropolitana empuja al cantón hacia arriba”, añadió Fernández.

Comportamiento de los otros cuatro cantones

Belén, Montes de Oca, Goicoechea y Oreamuno reportaron, cada uno, un incremento interanual del área destinada a construcción de viviendas menor a los 25.000 m².

De ellos, Belén fue el que mostró un mejor desempeño. La cantidad de metros cuadrados destinados a la construcción de vivienda se elevó de 11.502 m² en 2023 a 36.009 m² en 2024.

En tanto, Oreamuno fue el que creció menos en esta dimensión, al pasar de 10.628 m² en 2023 a 18.865 m² en 2024.

En julio de este año, el crédito para vivienda (colones y dólares) otorgado por las entidades financieras fue de ¢6,55 billones, lo cual implica una caída de 0,5%, respecto a los ¢6,58 billones de un año atrás.

Al sétimo mes del presente año, el saldo de los préstamos de vivienda equivalía, según información del Banco Central, al 26% del saldo total de crédito colocado por el sistema financiero en el país, que se situó en ¢25,2 billones.

Los créditos de vivienda residencial en Costa Rica están en manos de 118.921 hombres y 93.272 mujeres, de acuerdo con información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a julio pasado.