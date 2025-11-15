Economía

Crédito para vivienda sufre golpe por fuerte caída en operaciones en dólares

A julio del 2025, el saldo de los préstamos de vivienda equivalía al 26% del saldo total dado por las entidades financieras, según el Banco Central.

Por Mónica Cerdas Gómez
Vivienda en Costa Rica
El saldo total de crédito para vivienda (colones y dólares) fue de ¢6,55 billones a julio del 2025, según datos del Banco Central. (Shutterstock/Shutterstock)







Mónica Cerdas Gómez

