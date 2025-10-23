Economía

Tribu-CR: Tributación no dará prórroga para declarar el IVA este viernes 24 de octubre

Colegio de Contadores Privados solicitó posponer la declaración debido a las fallas reportadas en la plataforma Tribu-CR

Por Arianna Villalobos Solís
Entrevista a Mario Ramos, director de Tributación directa.
Mario Ramos, director general de Tributación, afirmó que no se otorgará prórroga a los contribuyentes para presentar su declaración del IVA correspondiente a setiembre, la cual se debe entregar a más tardar este viernes 24 de octubre. (Albert Marín/Entrevista a Mario Ramos, director de Tributación directa.)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

