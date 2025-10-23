Tribu-CR: Tributación no dará prórroga para declarar el IVA este viernes 24 de octubre

Mario Ramos, director general de Tributación, afirmó que no se otorgará prórroga a los contribuyentes para presentar su declaración del IVA correspondiente a setiembre, la cual se debe entregar a más tardar este viernes 24 de octubre.

La Dirección General de Tributación (DGT) confirmó que no ampliará el plazo para presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el Ministerio de Hacienda, cuyo vencimiento está previsto para este viernes 24 de octubre.

La decisión se mantiene pese a la solicitud del Colegio de Contadores Privados de posponer la declaración debido a las fallas reportadas en la plataforma Tribu-CR.

Tributación no dará prórroga a IVA

En un video enviado a La Nación, el director general de Tributación, Mario Ramos, indicó que, desde la implementación del nuevo sistema, un 70% de los contribuyentes que presentaron el IVA correspondiente a agosto ya tramitaron y efectuaron los pagos de su declaración correspondiente a setiembre, a través de Tribu-CR.

“Es por esto que la Dirección General de Tributación no concederá ninguna prórroga para la presentación de la declaración del Impuesto al Valor Agregado después del 24 de octubre”, aseguró Ramos.

Según el jerarca, desde el 6 de octubre, cuando entró en vigencia Tribu-CR, el fisco ha recibido 236.000 declaraciones, tanto informativas como autoliquidativas. Estos reportes han permitido el ingreso de más de ¢168.000 millones a la Tesorería Nacional, mediante los mecanismos de pago habilitados en la plataforma.

La declaración del IVA debe presentarse 15 días después del cierre del periodo en que se genera la obligación.

Originalmente, las personas y empresas debían presentar su obligación correspondiente al mes de setiembre el 15 de octubre, según el calendario regular; no obstante, ante la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma impositiva, Hacienda extendió el plazo al 24 de octubre para facilitar el proceso de adaptación a la herramienta digital.

Petición del Colegio de Contadores Privados

A través de un comunicado, el Colegio de Contadores Privados solicitó a la Dirección General de Tributación (DGT) prorrogar el plazo para presentar la declaración del IVA, debido a “fallas e inconsistencias” detectadas en la plataforma Tribu-CR.

Según la entidad, la petición fue presentada desde el lunes 20 de octubre, junto con varias consultas remitidas al Ministerio de Hacienda sobre los problemas reportados; sin embargo, no habían recibido una respuesta oficial hasta este jueves 23 de octubre.

Poco después de la activación de Tribu-CR y el cierre de la anterior Administración Tributaria Virtual (ATV), múltiples usuarios inundaron las redes del Ministerio con comentarios que denunciaban errores al crear cuentas, discrepancias en declaraciones, fallos en la migración de datos, dificultades con autorizaciones e incluso cobros duplicados en algunas obligaciones.

En ese momento, Hacienda informó a La Nación de que el sistema funcionaba con normalidad y que únicamente se había identificado una falla generalizada en el envío de códigos de verificación por SMS, la cual fue resuelta el mismo día tras ampliar la capacidad de respuesta.

La cartera añadió que los demás inconvenientes correspondían a casos aislados. En cuanto a los cobros duplicados, confirmó que efectivamente ocurrieron, pero que los montos fueron reintegrados y la causa del error corregida.

Pese a las quejas, el Ministerio aseguró que mantiene activo el soporte técnico para atender incidentes específicos y descartó la existencia de nuevas fallas generales en la plataforma.