Declarar el IVA en Tribu-CR: le explicamos paso a paso

El plazo para declarar IVA de setiembre en Costa Rica vence el próximo 24 de octubre. Le explicamos cómo realizar la declaración en Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda.

Tribu-CR, nuevo sistema tributario del Ministerio de Hacienda, encara este viernes 24 de octubre su primer gran reto.

Los contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA) deben presentar la declaración correspondiente a setiembre.

Este tributo debe pagarse 15 días después del cierre del periodo en que se genera la obligación.

Originalmente, las personas y empresas debían presentarlo el 15 de octubre, según el calendario regular; no obstante, ante la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma impositiva, el pasado 6 de octubre, Hacienda extendió el plazo para facilitar el proceso de adaptación a la herramienta digital.

Mediante una breve demostración virtual, la institución explicó que, antes de realizar cualquier trámite, cada persona deberá registrarse como nuevo usuario en el sistema y completar la declaración del Registro Único Tributario, tanto si se traslada desde la Administración Tributaria Virtual (ATV) como si se trata de un contribuyente nuevo.

Una vez autenticado el acceso e ingresado al entorno de Tribu-CR, podrá iniciar el proceso de declaración.

Paso a paso para declarar IVA

LEA MÁS: Tribu-CR: Guía paso a paso para crear su usuario en la nueva plataforma de Hacienda

Ya tengo usuario: ¿ahora cómo declaro el IVA?

Una vez que el obligado tributario acceda a su oficina virtual, podrá gestionar las distintas declaraciones correspondientes. Para ello, deberá seleccionar la opción “Declaraciones” en el menú ubicado al lado izquierdo de la pantalla.

En esa sección se desplegarán tanto las declaraciones pendientes como las ya presentadas, junto con el estado de los respectivos plazos, ya sea “en plazo” o “fuera de plazo”. En el caso de quienes deban declarar el IVA (documento 150 - Impuesto al Valor Agregado), la declaración aparecerá en el apartado de “Pendientes”, donde deberán seleccionar la opción “Realizar” para completarla.

En el panel izquierdo, la persona usuaria podrá visualizar las secciones que debe completar.

Al centro de la pantalla se habilitará el formulario para ingresar la información correspondiente, mientras que en el lado derecho se mostrará un resumen del monto a pagar, el cual se actualizará conforme avance el llenado de la declaración.

El Ministerio de Hacienda aclaró que, con el nuevo sistema, las personas contribuyentes ya no deberán declarar el IVA según su actividad económica, ya que esta se reflejará automáticamente. En adelante, la declaración se realizará con base en las ventas generales, es decir, según la tarifa aplicada en cada transacción.

En una primera etapa, entonces, se debe completar la información relacionada con las ventas generales. En esa sección, se desplegarán las distintas tarifas del impuesto, donde se podrá ingresar el monto total facturado, y el sistema calculará automáticamente el IVA correspondiente según la tarifa aplicable.

El siguiente apartado corresponde a las compras totales, donde la persona usuaria deberá registrar las adquisiciones realizadas durante el periodo, para que el formulario calcule de forma automática el impuesto soportado en cada caso.

Posteriormente, se desplegará el crédito fiscal vinculado con las tarifas reportadas en los dos apartados anteriores. La declaración mostrará al contribuyente los distintos cálculos efectuados y, finalmente, brindará el resultado del impuesto a pagar con su respectivo desglose.

Una vez verificada la información, se debe seleccionar la opción “Presentar” y confirmar la declaración jurada de que los datos ingresados son veraces. Al realizar esta confirmación, el sistema generará automáticamente la declaración.

Hacienda señaló que el sistema se ajustará de manera automática a las obligaciones tributarias específicas de cada persona contribuyente. En caso de que deba aplicarse la proporcionalidad, esta se integrará directamente en el proceso de declaración. Además, la plataforma habilitará los campos adicionales que sean requeridos, de acuerdo con las condiciones particulares de cada usuario.

Así se paga el IVA en Tribu-CR

LEA MÁS: ¿Le cobraron doble al pagar sus impuestos en Tribu-CR? ‘Son casos aislados’, aseguran desde Hacienda

Métodos de pago

Una vez generada la declaración, los contribuyentes podrán descargar tanto el formulario completo como el acuse de recibo emitido por el Ministerio de Hacienda. Además, tendrán la opción de realizar el pago directamente desde esa misma pantalla o ingresar a la sección de pagos disponible en el menú principal.

En esta última, se desplegará un listado con las obligaciones pendientes, junto con los montos correspondientes. Si se desea cancelar el total adeudado, se podrá seleccionar la opción de pago completo y hacer clic en el botón “Siguiente”. También será posible escoger una obligación específica y efectuar el pago únicamente de esa.

Una vez seleccionada la declaración por pagar, los contribuyentes deberán ingresar el número de cuenta IBAN desde la cual se realizará el débito.

El sistema permite registrar varias cuentas y marcarlas como favoritas (incluyendo tarjetas de crédito), de manera que la persona usuaria pueda escoger desde cuál desea efectuar el pago en cada trámite. Estos débitos no se ejecutan de forma automática para cada declaración, sino que las personas deben seleccionarlas y pagar.

Asimismo, otra opción disponible es realizar el pago mediante cajero automático.