Registro Único Tributario en Tribu-CR: así se llenará la declaración en la nueva plataforma

Desde el 6 de octubre, todos los contribuyentes deben actualizar su registro en Tribu-CR. Le explicamos el paso a paso, tanto si es usuario nuevo como si viene de ATV.

Por Arianna Villalobos Solís
El Ministerio de Hacienda afirmó este miércoles que las fallas reportadas tras la puesta en marcha del nuevo sistema tributario Tribu-CR ya fueron corregidas y que la plataforma opera con normalidad.
Mario Ramos, directo general de Tributación, afirmó que tanto quienes estuvieran inscritos en el ATV como quienes sean nuevos contribuyentes deben completar el Registro Único Tributario. (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







