Tribu-CR: Contadores privados piden suspensión de declaración de IVA ante Hacienda

El Colegio de Contadores pidió a la Dirección General de Tributación suspender temporalmente la declaración del IVA por fallas en Tribu-CR.

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica solicitó a la Dirección General de Tributación la suspensión temporal de la presentación de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), prevista para el viernes 24 de octubre, debido a fallas e inconsistencias en la plataforma Tribu-CR.

Según el Colegio, desde el lunes 20 de octubre se realizó la petición y se enviaron consultas a Hacienda sobre los problemas detectados, pero aún no han recibido una respuesta oficial de la cartera.

Tributación lanzó esta nueva herramienta para el cumplimiento de obligaciones fiscales el pasado 6 de octubre, tras apagar oficialmente la antigua plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV).

No obstante, poco después de su activación, usuarios inundaron las redes del Ministerio de Hacienda con comentarios reportando errores al crear cuentas, diferencias en las declaraciones, problemas con datos migrados de la plataforma anterior, dificultades con las autorizaciones correspondientes e incluso cobros duplicados en algunas obligaciones.

En ese momento, el Ministerio indicó a La Nación que el sistema operaba con normalidad y que solo se había detectado una falla generalizada en el envío de códigos de verificación por SMS, la cual se solucionó el mismo día al ampliar la capacidad de respuesta.

Además, aclaró que los demás reportes, como algunos de los mencionados en redes sociales, correspondían a casos aislados. En cuanto a los cobros duplicados, Hacienda confirmó que sí se presentaron algunos, pero el dinero fue reintegrado y la falla que los ocasionaba fue corregida.

Pese a ello, la cartera aseguró que mantiene activa la atención y el soporte para los incidentes puntuales que se reporten y descartó la existencia de cualquier otra falla general en el sistema.

La Nación consultó al director general de Tributación, Mario Ramos, sobre la solicitud del Colegio de Contadores Privados. Al cierre de edición, se esperaba una respuesta del jerarca.

