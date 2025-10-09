Economía

Hacienda asegura que corrigió fallas en Tribu-CR reportadas por contribuyentes

Hacienda informa que las fallas en Tribu-CR ya fueron corregidas. Además, habilitó una línea telefónica para atender consultas y ofrece soluciones a usuarios.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El Ministerio de Hacienda afirmó este miércoles que las fallas reportadas tras la puesta en marcha del nuevo sistema tributario Tribu-CR ya fueron corregidas y que la plataforma opera con normalidad.
Hacienda corrigió errores de Tribu-CR (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaTribu-CRerroresasistencia
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.