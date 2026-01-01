Tras la debacle de Coopeservidores y Desyfin: así cerraron 2025 las cooperativas y financieras

Utilidades del sector de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas crecieron entre noviembre del 2024 y el mismo período del 2025.

En el 2025, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dio por concluido el proceso de resolución de Coopeservidores y de la Financiera Desyfin, al confirmarse el traslado al proceso concursal de ambas entidades.

Para el sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), este fue un año de ajuste tras la salida de un actor de peso como lo era Coopeservidores.

Norman Chavarría, gerente financiero a. í. de Coope Ande, consideró que este hecho generó impactos puntuales en la confianza de los ahorrantes, y en la dinámica de captaciones y colocaciones.

“No obstante, el sector (que cuenta con 18 entidades supervisadas) en su conjunto demostró resiliencia, manteniendo adecuados niveles de solvencia, liquidez y continuidad operativa, y sentando las bases para una normalización gradual hacia 2026”, agregó.

Según datos de la Sugef a noviembre del 2025, el saldo de las obligaciones de las cooperativas con el público —ahorros a plazo y a la vista de los clientes— y de la cartera de crédito registraron una reducción interanual. En contraste, las utilidades mostraron un crecimiento respecto al mismo período del año anterior.

Un comportamiento distinto se observó en el sector de las financieras no bancarias supervisadas por la Sugef. Aunque también enfrentó la salida de su principal participante, el segmento reportó aumentos tanto en las obligaciones con el público como en la cartera de crédito y en las utilidades.

En ambos sectores, las instituciones mantienen un Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) superior al 14%, lo que las ubica en la categoría de “normalidad 1”. El ISP es un indicador que brinda información sobre la fortaleza del capital de cada institución supervisada y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad que ejecutan.

Cooperativas: caen captaciones y crédito, pero suben utilidades

El saldo de las obligaciones del sector cooperativo con el público cayó un 1,9% interanual, al bajar de ¢2,25 billones en noviembre del 2024 a ¢2,21 billones en el mismo mes del 2025.

Entre las cooperativas de mayor tamaño —aquellas con activos superiores a ¢80.000 millones— Coope Ande reportó una reducción en este indicador. El gerente financiero a.í. de la entidad explicó que la baja observada responde principalmente a un proceso de diversificación de portafolios por parte de asociaciones solidaristas y otros inversionistas institucionales.

En términos absolutos, las obligaciones de Coope Ande con el público pasaron de un saldo de ¢484.936 millones en noviembre del 2024 a ¢463.079 millones en el mismo mes del 2025, es decir, se redujeron en ¢21.857 millones (-4,5%).

“Este comportamiento se ha mantenido en todo momento dentro del apetito de riesgo de fondeo definido por la organización y forma parte de una estrategia financiera de diversificación de fuentes, orientada a preservar la estabilidad financiera y fortalecer la confianza de los asociados”, comentó Chavarría.

Coocique fue otra de las cooperativas grandes que registró una caída en el saldo de las obligaciones con el público. La Administración de la entidad explicó que “muchas” de las inversiones no fueron renovadas al momento de su vencimiento.

“Los asociados, ante la baja de tasa de interés a nivel general en el mercado, optaron por invertir el dinero en la compra de propiedades; otros asociados decidieron diversificar sus inversiones con otra cooperativa hermana”, se indicó.

Otro indicador que reportó una caída en el sector de las cooperativas supervisadas por Sugef fue el de la cartera de crédito. Entre noviembre del 2024 y el mismo mes del 2025, el saldo disminuyó un 0,7%, pues bajó de ¢2,31 billones a ¢2,29 billones.

Desde Coopealianza se informó de que la disminución en la cartera, tanto a nivel sectorial como de la entidad, obedeció principalmente a una política de mayor prudencia en la colocación de créditos, priorizando aún más la calidad sobre el crecimiento.

En una línea similar, Elizabeth Morales, subgerenta de Coopecaja, precisó que la entidad priorizó, durante el 2025, la calidad del crédito sobre el crecimiento, reforzando los análisis de riesgo y ajustando políticas crediticias ante un entorno de mayor cautela económica.

Pese a la contracción en captaciones y la cartera de crédito, el sector reportó utilidades mayores.

De acuerdo con los datos de la Sugef, las utilidades de las cooperativas se elevaron de ¢28.868 millones en noviembre del 2024 a ¢30.438 millones en el mismo período del 2025, lo cual implica un crecimiento interanual de 5,4%.

“A nivel sectorial, el crecimiento responde en parte a ajustes operativos, contención de gastos y a la normalización de ingresos en algunas entidades muy específicas”, se explicó desde Coopealianza.

Financieras: crecimiento en captaciones, crédito y utilidades

En el sector de las entidades financieras no bancarias, el saldo de las obligaciones con el público subió un 5,35%, al pasar de ¢224.121 millones a ¢236.128 millones entre noviembre del 2024 e igual mes del 2025.

La financiera que reportó el mayor crecimiento interanual fue MultiMoney, pues el saldo de sus obligaciones se incrementó en un 39%, al subir de ¢36.973,3 millones en noviembre del año pasado a ¢51.397,4 millones en el período del 2025.

Gabriel González Roesch, presidente ejecutivo de MultiMoney, explicó que el crecimiento está asociado al “éxito” de MultiMoney Smart, un producto a la vista y 100% digital que paga rendimientos netos anuales del 6% en colones y del 4% en dólares.

Por su parte, el saldo de la cartera crediticia del sector se elevó en un 1,5%, al pasar de ¢311.630,1 millones a ¢316.393,3 millones entre noviembre del 2024 y el mismo periodo de este año.

De las cuatro financieras supervisadas por la Sugef, solo Cafsa reportó un aumento de sus préstamos. El saldo pasó de ¢93.485 millones en noviembre del año pasado a ¢107.471 millones en el mismo plazo del 2025, es decir, un alza interanual del 14,9%.

José Paulo Martínez, gerente corporativo de Operaciones & Innovación de Grupo Financiero Cafsa, detalló que el crecimiento observado responde, en lo fundamental, al “sólido desempeño” comercial de Grupo Purdy, que registró un incremento significativo en las ventas de vehículos durante 2024 y 2025.

“Este dinamismo se trasladó de manera directa a la colocación de crédito, considerando que Cafsa participa en aproximadamente un 50% del financiamiento de ese mercado”, agregó Martínez.

Con respecto a las utilidades del sector financiero no bancario, según datos de la Sugef se incrementaron de ¢6.544,4 millones en noviembre del 2024 a ¢7.280,8 millones en el mismo mes del 2025, es decir, crecieron en ¢736,4 millones (11,3%).