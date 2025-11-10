Así está la solvencia de bancos, cooperativas, mutuales y financieras de Costa Rica

El índice de suficiencia patrimonial se mantuvo dentro del rango de normalidad en las entidades supervisadas.

Los bancos, cooperativas, mutuales y financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) mantienen su índice de suficiencia patrimonial dentro del grado de normalidad en el tercer trimestre de 2025.

Este indicador ofrece una visión de la salud financiera de las entidades supervisadas por la Sugef. La suficiencia patrimonial evalúa la solidez del capital de estas instituciones y su capacidad para enfrentar los riesgos propios de su operación.

De 37 entidades supervisadas, 15 incrementaron su suficiencia patrimonial. Otras 21 instituciones presentaron descensos respecto al trimestre previo, sin que implique un incumplimiento de los requerimientos regulatorios. Solo una se mantuvo sin cambios.

En la banca pública, el Banco Popular encabeza con un 21,53% de suficiencia, seguido por el Banco de Costa Rica (BCR), con 14,50%, y el Banco Nacional, con 14,11%. Las tres entidades estatales presentan niveles muy similares a los del trimestre anterior.

En la banca privada, Banco General lidera con un 32,34% de suficiencia, seguido por el Banco CMB (Citi), con 25,73%, y Banco Improsa, con 16,63%, según datos de la Sugef. No se incluyó a Prival, debido al cese voluntario de sus actividades de intermediación financiera.

Rodrigo Cubero, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), afirmó que el hecho de que la suficiencia de la banca se mantenga alta es una manifestación de la fortaleza y solidez del sistema y de su amplia capacidad para absorber choques.

Añadió que el indicador de suficiencia no puede ser visto en aislamiento, sino como parte de un conjunto de indicadores, que consideren también la liquidez, la transparencia y la calidad del gobierno corporativo de las entidades.

Lo que dice la normativa

La regulación establece que un resultado de 10% o más se considera dentro del rango de normalidad. El índice se calcula al dividir el capital base de la entidad entre sus activos ponderados por riesgo, provenientes de préstamos, inversiones u otras operaciones.

La normativa establece tres niveles de irregularidad: un resultado de suficiencia inferior al 10% pero igual o superior al 9% se clasifica como irregularidad 1; entre el 8% y el 9%, como irregularidad 2; y por debajo del 8%, como irregularidad grado 3.

Si una entidad incumple los límites mínimos normativos, entra en irregularidad financiera y podría ser intervenida por la Sugef. Por ello, es esencial conocer la salud financiera de todos los intermediarios del país. La Sugef publica esta información trimestralmente.

Cooperativas y financieras

En el segmento cooperativo, Coopavegra obtuvo la suficiencia más alta, con 29,65% para el tercer trimestre de 2025. Coopejudicial se ubicó en segundo lugar, con 26,10%, mientras que Coopecaja fue tercera, con un registro de 23,61%.

En cuanto a las financieras no bancarias, Financiera Comeca destaca con una solvencia del 43,33%, seguida por Financiera Multimoney, con 22,91%, Financiera Monge, con un 17,21%, y Financiera Cafsa, con 14,88%.

En el sector de las mutuales, el índice de suficiencia patrimonial para el tercer trimestre del año fue de 15,85% para Mucap y de 14,01% para Grupo Mutual, de acuerdo con las cifras de Sugef.