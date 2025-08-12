Economía

¿Cuál es el banco con mayor solidez en Costa Rica? Vea los datos de la Sugef

A junio del 2025, el índice de Suficiencia Patrimonial de la banca fue superior al 10%

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez

Los 14 bancos en Costa Rica supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) registraron, a junio del 2025, una calificación de “normalidad” en el índice de Suficiencia Patrimonial (ISP).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BancosSuperintendencia General de Entidades FinancierasSugefÍndice de Suficiencia PatrimonialISP
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.