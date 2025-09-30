Certificados de depósito a plazo en dólares: esto pagan las entidades financieras en Costa Rica

Los certificados de depósito a plazo (CDP) en dólares son una opción accesible y de bajo riesgo para ahorrantes en Costa Rica, especialmente para quienes manejan la divisa estadounidense.

Los ahorrantes en Costa Rica pueden acceder con una relativa facilidad a instrumentos de inversión en dólares, debido a la amplia adopción de la moneda extranjera dentro del sistema financiero nacional.

Entre esas alternativas están los certificados de depósito a plazo (CDP), instrumentos que pueden resultar interesantes para quienes reciben su salario en dólares y desean ahorrar, o quienes perciben ingresos en colones, pero buscan invertir en esa divisa.

Es importante considerar que, al convertir colones a dólares para invertir en certificados a plazo u otros productos, se está expuesto a los vaivenes del tipo de cambio, en caso de que su intención sea colonizar sus rendimientos.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo sus tasas de referencia por primera vez en 2025 el 17 de setiembre, ubicándolas en un rango de 4% a 4,25%. Este indicador influye directamente en el mercado en dólares.

La Nación recopiló las tasas de certificados a plazo de seis, 12 y 24 meses en varias entidades financieras entre el 15 y el 19 de setiembre de este año. Los rendimientos pueden variar con el tiempo, según los ajustes que realicen las instituciones.

En la banca pública, las tasas de interés van de 2,43% a seis meses hasta 3,85% a dos años. Mientras, en la banca privada, los rendimientos oscilan entre 2,12% y 4,70% para los mismos plazos.

En cooperativas y financieras, los rendimientos son ligeramente más altos y oscilan entre 3,02% a seis meses y 4,94% a dos años, según datos recopilados en sitios web y mediante consultas directas. Por su parte, las mutuales se ubican entre 2,15% en el plazo más corto y 3,95% a 24 meses.

Los rendimientos que se presentan son netos, es decir, con el impuesto sobre la renta ya descontado. En las entidades marcadas con un asterisco (*), la tasa neta se calculó a partir del rendimiento bruto publicado en sus sitios web. Las demás brindaron la información tras una consulta de este medio.

Los CDP representan un acuerdo entre el ahorrante y la entidad financiera. Se pactan el plazo, el monto a invertir y la tasa de interés. Al vencimiento, la persona recibe el capital más los intereses generados. Aunque también ofrecen alternativas con pagos mensuales y trimestrales.

Aunque los CDP tienen de un riesgo bajo a uno moderado, la entidad emisora podría incurrir en incumplimientos de pago, tanto de intereses como de capital, lo cual depende de su solidez financiera.

La mayoría de las entidades permiten contratar el certificado mediante sus plataformas digitales, ya sea en sus sitios web o aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una sucursal.

La tasa pasiva neta negociada (TPN) en dólares, un promedio de lo que pagan todas las entidades financieras por las captaciones a plazo, se mantuvo estable al pasar de 3,91% en agosto de 2024 a 3,47% en el mismo mes de 2025.