Certificados de depósito a plazo en dólares: esto pagan las entidades financieras en Costa Rica

Conozca lo que están pagando los bancos, cooperativas y mutuales a seis, 12 y 24 meses

Por Luis Enrique Brenes
Billetes de un dólar en un frasco de vidrio, representando el ahorro en certificados de depósito a plazo en dólares en Costa Rica.
Los certificados de depósito a plazo (CDP) en dólares son una opción accesible y de bajo riesgo para ahorrantes en Costa Rica, especialmente para quienes manejan la divisa estadounidense. (Shutterstock/Shutterstock)







