Tipo de cambio cierra estable en la primera semana de 2026, pero se mantiene por debajo de ¢500

El tipo de cambio del dólar se mantuvo estable en el Monex durante la primera semana de 2026.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró la primera semana completa de este 2026 con un precio relativamente estable, aunque su cotización continúa por debajo de ¢500 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El precio del dólar cerró la sesión del viernes en ¢498,31, con lo cual aumentó en ¢1,24 respecto al viernes de la semana anterior. La cotización entre el 5 y el 9 de enero en el Monex se mantuvo muy estable.

Durante la semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢497,63 del martes y los ¢498,42 de la sesión del lunes, su cotización más alta de los cinco días, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este viernes se negociaron $40,42 millones en 165 transacciones, un monto superior a los $9,5 millones del cierre de la semana previa. La jornada con la negociación más alta fue el martes, con $45,06 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue el lunes, con $19,58 millones.

En las cinco sesiones semanales se negociaron $162,42 millones en Monex, cifra superior en $89,77 millones a la de la semana anterior, cuando se transaron $72,65 millones. Sin embargo, en esta última el mercado únicamente operó por tres días, debido a que el 31 de diciembre y el 1.° de enero no estuvo activo.

Durante el viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢498,50 y se transó a un valor mínimo de ¢497,26 en esta jornada. Luego se negoció a un valor máximo de ¢498,95 y la última transacción se concretó a un precio de ¢498,10 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, en lo que va de 2026, el ente emisor aún no participó por medio de compras propias para alimentar sus reservas monetarias internacionales. La última ocasión que lo hizo fue el 29 de diciembre.

No obstante, el emisor intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $80,78 millones entre lunes y viernes, cifra mayor a los $44,06 millones de las tres sesiones de la semana anterior.

Durante lunes y miércoles (último dato disponible al cierre de la nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $378,90 millones y vendieron $357,65 millones, lo que dejó un remanente de $21,25 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 2:15 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢484 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢506, ¢505 y ¢506. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre los ¢504,50 y ¢508.