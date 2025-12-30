Tipo de cambio cierra el año por debajo de ¢500 por primera vez desde 2007

En Costa Rica, el tipo de cambio del dólar respecto al colón es un valor definido por las fuerzas de la oferta y la demanda.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró este 2025 por debajo de ¢500 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por primera vez en 18 años, a pesar de que su cotización aumentó en las últimas tres sesiones.

La última ocasión en que el precio de la divisa concluyó el año por debajo de ese umbral fue en el 2007, según los registros históricos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), responsable de administrar el Monex.

Este año, la última vez que el precio del dólar se ubicó por encima de ¢500 fue el 19 de noviembre Pasado. Esta dinámica ocurre en un contexto de mayor abundancia de divisas en el país, en particular durante los últimos tres años.

Este 2025 fue el tercer año consecutivo en el cual se negociaron más de $9.000 millones en el Monex, luego de un periodo entre 2008 y 2022, cuando el promedio transado fue de $4.067 millones.

En la jornada de este martes 30 de diciembre, la divisa alcanzó un valor de ¢499,81 en el Monex, es decir, ¢1,41 más que el mismo día de la semana anterior, cuando cerró con una cotización de ¢498,40.

Sin embargo, comparación con el cierre del año pasado (el 30 de diciembre), el tipo de cambio se redujo nominalmente en ¢11,46, al pasar de ¢511,27 a ¢499,81. La variación representó una caída porcentual de 2,24%.

Durante la sesión de este martes se negociaron $12,33 millones en 155 transacciones, un monto inferior a los $25,98 millones registrados el mismo día de la semana anterior. El dólar abrió la jornada en ¢499, alcanzó un máximo de ¢500,24 y cerró con una última negociación de ¢500,20, luego de registrar un mínimo de ¢498,50.

El ente emisor no intervino en el Monex para fortalecer sus reservas internacionales ni para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB) este martes. Aunque el lunes sí intervino y compró $1 millón y $38,05 millones, respectivamente.

Durante este año, el Banco Central mantuvo un papel determinante como comprador de dólares en el Monex, principalmente para abastecer al sector público y reforzar las reservas internacionales.

El lunes 29 de diciembre (último dato disponible), las ventanillas de los intermediarios cambiarios registraron un déficit, pues las compras de dólares a sus clientes fueron menores que las ventas.

Ese día, los intermediarios cambiarios adquirieron $105,36 millones y vendieron $130,73 millones a sus clientes, lo que generó un déficit de $25,61 millones, según los datos del Banco Central.

A la baja

Tras una relativa estabilidad en gran parte del año, el precio de la divisa inició una tendencia decreciente en los últimos meses de 2025, hasta alcanzar valores no observados desde hace dos décadas.

Durante este 2025, el tipo de cambio del dólar tocó un mínimo de ¢488,06 en la sesión del pasado 4 de diciembre y su valor más alto en el Monex fue de ¢511,43 en la jornada del 7 de abril.

La dinámica en el precio del dólar ha generado advertencias de sectores empresariales, principalmente de aquellos que utilizan la divisa de forma intensiva, como el turismo y los exportadores.

La sesión del martes marcó el cierre de operaciones en 2025 del Monex, porque el Banco Central no laborará este 31 de diciembre y el mercado permanecerá inactivo hasta el 2 de enero, debido al feriado del 1.° de enero.

A las 2:00 p. m. del martes, todas las entidades bancarias compraban dólares por ¢484 o más. Los bancos de Costa Rica, Nacional y Popular lo ofrecían a ¢505, mientras que otros operadores fijaron precios de venta entre ¢508 y ¢504,85.