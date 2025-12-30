Economía

Tipo de cambio cierra el año por debajo de ¢500 por primera vez desde 2007

La última vez que el precio del dólar en Monex se ubicó por encima de ¢500 este año fue el 19 de noviembre pasado.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Billetes de colones y dólares.
En Costa Rica, el tipo de cambio del dólar respecto al colón es un valor definido por las fuerzas de la oferta y la demanda. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioPrecio del dólarMonex
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.