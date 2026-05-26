Economía

Retiro masivo de trabajadores para pensionarse presiona el IVM

La población fuera de la fuerza de trabajo de 60 años o más creció con fuerza en los últimos años

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Por Luis Enrique Brenes
Entre las recomendaciones del Proceso de Diálogo Nacional se planteó crear una contribución especial a las empresas de zona franca y destinar parte del IVA para fortalecer el sistema de jubilaciones de Costa Rica.
El envejecimiento de la población presionará al sistema de pensiones. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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