Economía

Impagos del Estado al IVM empujaron al régimen de pensiones a un punto de crisis

En conversación con ‘La Nación’, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, afirmó que el IVM no habría recurrido a sus reservas si el Estado hubiese cumplido con sus aportes de ley al régimen

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la gerencia de pensiones y al lado unas figuras de adultos mayores y monedas
La CCSS agotó sus ingresos corrientes y usó reservas para pagar pensiones en el 2025. La deuda estatal de ¢1 billón aceleró la crisis del IVM hacia un punto crítico. (José Cordero y Shutterstock/José Cordero y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSPensionesIVM
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.