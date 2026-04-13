Economía

Retiro acelerado del ROP: Jóvenes tendrían menor rendimiento en pensiones futuras, advierte presidente del BCCR

En entrevista con ‘La Nación’, Róger Madrigal, presidente del BCCR, advierte sobre los riesgos sistémicos y el impacto en las tasas de interés que provocaría un eventual retiro acelerado del ROP

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Por Arianna Villalobos Solís
09/04/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con Roger Madrigal presidente del Banco Central de Costa Rica.
El presidente del Banco Central de Costa Rica, Róger Madrigal, advierte que un retiro masivo del ROP reduciría los rendimientos de las jubilaciones futuras, especialmente para los trabajadores jóvenes. (Jose Cordero/José Cordero)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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