“(La informalidad) lo que significa es que al ciudadano común no le dan los números, no le da el costo beneficio para querer ser parte de la sociedad de derecho. Cuando pondera qué es lo que me da la sociedad si soy parte de la sociedad de derecho y qué no me da el Estado si no lo soy, eso no es suficiente para justificar el costo de hacerlo”, explicó Trejos.