Subsecretario de Crecimiento Económico de Estados Unidos: ‘Sabemos el valor de Costa Rica en cadenas de suministro mundial’

“Lo que queremos hacer en Estados Unidos es buscar la manera de crear redes, cadenas de suministros, seguras, flexibles y especialmente no depender de uno o dos proveedores, sino tener una amplia gama de proveedores”. Así explica José W. Fernández, subsecretario para Crecimiento Económico, Energía y Ambiente de Estados Unidos, la nueva política del presidente de esa nación, Joe Biden.

Fernández, quien desempeña este puesto desde agosto del 2021, visitó esta semana Costa Rica para participar en la IV cumbre de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), de la cual forman parte Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El martes 22 de marzo, este doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, conversó con este diario y amplió sobre las referencias que hizo Biden en su discurso sobre el estado de la Unión, el 1°. de marzo pasado, respecto a incrementar la inversión dentro de Estados Unidos.

“La vicepresidenta (Kamala) Harris y yo nos postulamos para el cargo con una nueva visión económica para Estados Unidos. Invertir en los Estados Unidos. Educar a los estadounidenses. Hacer crecer la fuerza laboral. Construir la economía de abajo hacia arriba, del centro hacia fuera, no de arriba hacia abajo”, dijo Biden en ese momento, y luego añadió: “Compraremos productos estadounidenses para asegurarnos de que todo, desde la cubierta de un portaaviones hasta el acero en las barandillas de las autopistas se fabrican en los Estados Unidos”.

Para Costa Rica, la inversión de empresas estadounidenses es muy importante. En el 2020, el 68% del monto total de inversión extranjera en nuestro país provino de estas compañías.

–Usted mencionó, en su cuenta de Twitter, que vino a la IV Cumbre de los Presidentes de la ADD a promover tres aspectos: la inversión regional, las alianzas público-privadas y el crecimiento económico inclusivo. ¿Podría detallar estas tres propuestas?

–Vine para dos temas: uno es para la alianza de presidentes y el otro es ver cómo podemos apoyar a los países del corredor marítimo (el corredor Marino del Pacífico Este Tropical). En cuanto a ADD es un proyecto muy visionario, que tanto el presidente Biden como el secretario (de Estado, Antony John) Blinken han apoyado, públicamente lo han dicho, porque responde a la necesidad de crear alianzas interamericanas. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico tiene que ser inclusivo, que ayude a todas las capas de la sociedad.

”Entonces queremos expresar nuestro apoyo por esa iniciativa, y también vimos que se llevaron a cabo varios temas concretos. Por ejemplo, crear un consejo empresarial entre los tres países y también en Estados Unidos, para buscar la manera de facilitar el comercio, la inversión, que en los tres países la inversión norteamericana es muy importante”.

”Entonces hemos visto el valor de Costa Rica en el sistema de cadenas de suministro a nivel mundial y yo creo que eso va a continuar y a seguir creciendo, eso no lo digo simplemente por ser diplomático, sino porque me lo dijeron las compañías”.

–Precisamente el presidente Biden enfatizó, en su discurso sobre el estado de la Unión, que una de sus prioridades es que las inversiones de las empresas se hagan en Estados Unidos, y depender menos de las cadenas de suministro extranjeras. En Costa Rica, un país pequeño, queda la inquietud de adónde quedamos. ¿Cree usted que pueda haber un debilitamiento de esta relación (entre los dos países) que ha habido durante décadas?

–Costa Rica va a quedar muy bien y es una relación muy importante. Para darle un par de cifras que usted probablemente las sabe, el 40% de las exportaciones costarricenses van a Estados Unidos, el 40% de las importaciones vienen de Estados Unidos, es un país que tiene más de 250 empresas (estadounidenses) que emplean a 120.000 o más empleados.

”En esta visita me reuní en varias ocasiones con compañías; ayer por la noche (lunes 21 de marzo) en la Embajada tuvimos una cena con una docena de ellas, les va bien, gran parte de ellas está pensando en expandir sus operaciones en este país.

”Entonces lo que queremos hacer en Estados Unidos es buscar la manera de crear redes, cadenas de suministros seguras, flexibles y especialmente no depender de uno o dos proveedores, sino tener una amplia gama de proveedores y a Costa Rica lo hemos visto en el tema de semiconductores, hemos visto una inversión de Intel que acaban de anunciar aquí; ayer la mitad de las compañías con las que me reuní estaban involucradas en fabricar equipos médicos, todo eso es parte de la cadena.

”Entonces hemos visto el valor de Costa Rica en el sistema de cadenas de suministro a nivel mundial y yo creo que eso va a continuar y a seguir creciendo, eso no lo digo simplemente por ser diplomático, sino porque me lo dijeron las compañías”.

–Cuando se habla de diversificar las cadenas de suministro, ¿es entre países, entre regiones?

–Por ejemplo, en ingredientes de vacunas, el 80% o 90% provienen de Asia. Los semiconductores están entre tres o cuatro países, muchos de ellos en Asia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gran parte de estos van a ir adentro de Estados Unidos, pero hay otros que van a ir a los países vecinos con los cuales tenemos muy buenas relaciones comerciales, tenemos tratados y países, como por ejemplo Costa Rica, está reconocido que acaba de entrar a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarollo Económicos), que es un país democrático, con libre comercio, que acoge a las empresas norteamericanas y muchos norteamericanos viven aquí. Yo creo que esto va a favorecer a Costa Rica y lo vi ayer por la noche.

–¿Considera que se pueda dar una afluencia de inversiones de Asia hacia América Latina en este contexto que estamos viviendo?

–Lo estamos viendo, gran parte de la razón por la cual las compañías de equipos médicos están viniendo a Costa Rica es por esa diversificación, muchas de ellas están en Asia, es un mercado importante también.

”Hemos visto por qué se quiere hacer nearshoring, atraer a las orillas, porque primero hay que diversificar, ya sea en compra de ropa o en compra de medicinas, nunca es bueno depender de un solo proveedor; pero segundo, también lo que ha pasado con las embarcaciones, lo que hemos visto con los contenedores, todo el transporte marítimo se ha complicado, y en la diversificación está la seguridad y eso es parte de lo que quieren hacer las empresas norteamericanas en varias industrias críticas, una de ellas es semiconductores, de lo que ustedes se han beneficiado ya, y en temas médicos, que también se están beneficiando.

...hoy día 100% de su electricidad (es) limpia, nosotros, en Estados Unidos, nos hemos puesto como meta tener libre de carbón para el 2035, ustedes están mucho más adelantados que nosotros en ese tema, y Costa Rica es el líder.

–¿Cree que la guerra en Ucrania pueda acelerar el uso de energías limpias, así como la covid aceleró el uso de la tecnología? Algunos hablan de que podríamos estar ante el inicio del fin de los hidrocarburos.

–Lo que estamos viendo con la tragedia en Ucrania, y es una tragedia y hay que mirar el costo humano de una guerra que no tiene por qué existir, todos los días uno mira lo que está pasando en Ucrania y se siente el coraje y el valor de los ucranianos, es algo impresionante.

”Pero lo que estamos viendo en cuanto a temas de energía es que, primero, el aumento en los precios del petróleo proviene en parte de que muchos de los países europeos dependían –y regresamos al tema de la cadena de suministros–, en gran parte de un solo país: Rusia. El 41% de la energía europea venía de Rusia, pero también nos está demostrando que, por razones de cambio climático y también de seguridad, la energía limpia es algo que va a seguir aumentando, es una inversión que hoy en día estamos viendo que en muchos sitios, la energía limpia, eólica o solar, es más barata que la energía de gas.

”Dejemos a un lado lo que está ocurriendo en Ucrania, el cambio climático es una realidad, ya no es una hipótesis, entonces lo que estamos viendo es que el mundo ya está comprometido, ya no hay discusión, se ha comprometido a seguir promoviendo, a seguir creando energía limpia porque no tenemos, como mundo, otra opción.

”Para responder su pregunta de manera más resumida, creo que las inversiones en energía limpia van a continuar, van a seguir creciendo y lo que está haciendo Costa Rica es ese tema es admirable, el hecho de que ustedes tengan hoy día 100% de su electricidad limpia, nosotros, en Estados Unidos, nos hemos puesto como meta tener libre de carbón para el 2035, ustedes están mucho más adelantados que nosotros en ese tema, y Costa Rica es el líder.

–¿Cuáles países ve usted que están siendo exitosos en tener políticas para producir limpio sin menoscabar su desarrollo y de los cuales Costa Rica podría obtener algunas lecciones?

–Primero, yo creo que el mundo obtiene lecciones de Costa Rica, aquí Costa Rica es maestro en este mundo. En Estados Unidos hemos reducido nuestras emisiones de carbón sustancialmente, y lo hemos hecho con mucha inversión verde que da buenos empleos. Hoy en día hay más trabajadores que laboran en energía verde en Estados Unidos que en minas de carbón, para darle un ejemplo.

”Hay muchos países que lo están haciendo, y nuestros dos países son líderes en esto y los europeos también y otros. Ya no es una hipótesis, es una realidad, y el mundo se ha despertado no solamente al peligro del cambio climático, sino también a las oportunidades porque hay oportunidades para crear empleos en esto, buenos empleos”.

–Del cambio climático que me comentaba, ¿qué es lo que más le preocupa de las consecuencias económicas que podamos tener?

–Los huracanes cada vez son más devastadores, cada vez nos cuesta más rehacer el país una vez que pasa una de éstas catástrofes, hemos visto en países como Honduras, El Salvador y en el Caribe. Ha habido estudios que dicen que el huracán Mitch le disminuyó el PIB (producto interno bruto) a los hondureños en casi 2%, país que no se puede dar el lujo de perder ese PIB. A mí lo que me preocupa es que desgraciadamente, en muchos lugares, el cambio climático está azotando a los países más pobres, que no tienen los recursos para protegerse ni, muchas veces, para reconstruir.

–Países pequeños como Costa Rica, ¿cómo pueden defenderse un poco mejor de las consecuencias económicas del cambio climático?

–Bueno, teniendo el 100% de la electricidad limpia, hablando, como nos hablaron en esta ocasión, de promover el transporte público eléctrico, que este Gobierno ha querido hacer, haciendo lo que está haciendo con el corredor marítimo para reducir la pesca ilegal, mantener la fauna, Costa Rica está haciendo las cosas bien; en este tema es un líder, no es un alumno, es un maestro.

Colaboró el periodista Esteban Ramírez