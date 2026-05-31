Economía

Juntas del Banco Nacional y BCR enfrentarán problemas para sesionar por salida de directivos

Este domingo 31 de mayo vence nombramiento de tres directivos en BN y en BCR; el Consejo de Gobierno ya trabaja en la designación de los sustitutos.

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Por Luis Enrique Brenes
Una reforma legal planteada por el Poder Ejecutivo promueve que se elimine la garantía estatal al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica.
El Consejo de Gobierno deberá designar a seis directivos en las Juntas Directivas de los bancos estatales. Tres en el BN y tres en el BCR. (La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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