Juntas del Banco Nacional y BCR enfrentarán problemas para sesionar por salida de directivos

El Consejo de Gobierno deberá designar a seis directivos en las Juntas Directivas de los bancos estatales. Tres en el BN y tres en el BCR.

El nombramiento de seis miembros de las juntas directivas de bancos públicos, tres del Banco Nacional (BN) y tres del Banco de Costa Rica (BCR), vencen este domingo 31 de mayo, lo que paraliza la realización de sesiones en esos órganos.

En el Banco Nacional no podrán sesionar a partir de la próxima semana hasta que nombren a los miembros sustitutos, mientras que en el BCR podrían ver limitada su capacidad para reunirse por falta de quórum.

Una vez que expiren las designaciones, estos órganos de decisión quedarían con solo cuatro miembros de un total de siete. Al Gobierno de Laura Fernández le corresponderá nombrar a los seis nuevos directivos por un plazo de ocho años.

En el BCR, vence el nombramiento de Mahity Flores, Jean Carlo Calderón y Néstor Solís. Mientras tanto, en el BN, Marvin Arias, Ruth Alfaro y Rodolfo González terminan su designación ese mismo día.

El Consejo de Gobierno abrió el concurso para elegir a los nuevos miembros de ambas instituciones estatales el pasado 28 de mayo y recibirá propuestas hasta este 4 de junio.

Efecto en entidades

La Secretaría del BN explicó que el marco legal vigente establece que, ante el vencimiento de designaciones sin sustitución inmediata, la Junta Directiva General no puede reunirse hasta que el Consejo de Gobierno realice los nombramientos.

“En escenarios donde las designaciones se extiendan más de lo habitual, los procesos que son competencia de la Junta Directiva, como la definición de estrategias o la aprobación del presupuesto, se reprograman dentro de los plazos institucionales”, indicó el BN.

La entidad señaló que también existe la posibilidad de que la gerencia general, junto con un subgerente y con conocimiento de la auditoría general, decida, en casos de suma urgencia, cualquier asunto que sea competencia de la Junta, según lo faculta la ley.

Incluso, pueden suspender las resoluciones acordadas por la Junta, siempre que hagan del conocimiento del máximo órgano del banco cualquier decisión que adopten con base en esa disposición, tan pronto puedan volver a sesionar.

El BN explicó que el funcionamiento del órgano se normaliza una vez que se complete nuevamente su integración, conforme a lo dispuesto por la ley. Añadió que su operación se mantiene con normalidad a través de la administración, lo cual garantiza la continuidad de los servicios para clientes y usuarios.

Por su parte, el BCR también confirmó que próximamente vencerá el nombramiento de tres miembros de su Junta Directiva y que, en caso de no concretarse oportunamente las nuevas designaciones por parte del Consejo de Gobierno, el órgano podría ver limitada su capacidad de sesionar por razones de quórum.

El Banco Nacional y el BCR son entidades con un peso relevante en el sistema financiero nacional. Ambas son consideradas sistémicas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Esto significa que tienen un peso tan importante que podrían impactar al sistema financiero y a la economía del país si, ante un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia.

Por activos, el Banco Nacional es la entidad bancaria más grande del país, con un total de ¢8.749.466 millones a febrero pasado. A esta institución le sigue el BCR, cuyos activos suman ¢6.416.886 millones.

Gobierno lanza concurso

La Secretaría del Consejo de Gobierno confirmó que actualmente tramita el procedimiento de reclutamiento y selección de expedientes para los nombramientos. Según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la designación de los directivos es una competencia del Consejo de Gobierno.

Este jueves 28 de mayo, Presidencia publicó el inicio del periodo de recepción de atestados para el registro de personas elegibles para las juntas directivas de los bancos estatales. La recepción se realizará desde este viernes y hasta el próximo 4 de junio.

Entre los requisitos para participar están ser costarricense, tener conocimiento en materia económica, financiera, bancaria o de administración, ser mayor de 25 años, contar con la idoneidad técnica y experiencia en puestos directivos o de alta gerencia.

Las personas designadas para ocupar estos puestos deben estar al día con sus obligaciones tributarias y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es decir, no tener deudas ni sanciones pendientes con el Estado, entre otros requisitos.

Cada director designado en el BN y el BCR recibe una dieta bruta de ¢209.615 por participar en las sesiones de Junta. A ese monto se le aplica una retención del 15% por concepto de renta, por lo que el pago neto es de ¢178.172.

La normativa establece que, en un periodo de gobierno de cuatro años, se renuevan tres miembros —como en esta ocasión— y en el siguiente, los cuatro restantes, con lo cual existe alternancia entre las distintas administraciones.

La ley no establece plazos ni procedimientos concretos para la escogencia de los directivos. El tiempo que tome la designación de los sustitutos también corresponde al Consejo de Gobierno.

La legislación vigente permite la reelección de los directores, ya que no existe una limitación que impida mantenerlos en el cargo, si así lo considera apropiado el Consejo de Gobierno.