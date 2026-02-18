Hoteles vs. alojamientos de corta estancia: compare precios en ocho regiones de Costa Rica

El turismo es uno de los motores de la economía costarricense.

En un país altamente turístico como Costa Rica, los visitantes extranjeros y locales que desean conocer algún rincón del territorio tienen una amplia variedad de opciones para hospedarse.

Desde lugares de bajo costo —como hostales con cuartos compartidos— hasta opciones de altísima gama, que ofrecen experiencias completas que pueden superar los $1.000 por noche.

En medio de esta variada oferta, la firma Colliers publicó a inicios de febrero el análisis comparativo entre hoteles tradicionales y alojamientos de corta estancia Hotelería vs. Alojamientos: competencia y oportunidad.

En el análisis se incluye información promedio para Costa Rica, así como para sectores turísticos particulares, como Guanacaste, la Península de Nicoya, el Pacífico Central y Sur, el Caribe, la Gran Área Metropolitana (GAM), Monteverde y la Zona Norte.

Este informe indica que, si bien los niveles de ocupación y el precio promedio observados en los hoteles son mayores en todos los sectores, en zonas como la Península de Nicoya, el Caribe y el Pacífico Sur, la oferta de alojamientos de corta estancia es más amplia, ya que llega a cuadriplicar el inventario de habitaciones de hotel.

El precio promedio para Costa Rica es de $302 para hoteles y de $234 para alojamientos alternativos por noche. No obstante, dependiendo del lugar, estas diferencias pueden no ser tan marcadas.

Por ejemplo, en Guanacaste, los hoteles registran una tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) de $555 y el hospedaje alternativo llega a $547. En otros casos, como el Pacífico Sur, la diferencia es más marcada, con $442 para los primeros y $204 para los segundos.

De acuerdo con el análisis, con base en datos del Instituto Nacional de Turismo (ICT), el modelo de hospedaje convencional sigue liderando en términos de preferencia por parte de los turistas extranjeros, dada su cobertura y madurez en el ámbito nacional.

Como parte de esa preferencia, también destacan la variedad de experiencias que ofrecen los hoteles en alimentación, bienestar, amenidades, seguridad y alianzas con agencias de viaje.

El estudio señala que el alojamiento de corta estancia representa una opción interesante para generar rentas, pero que estas muchas veces son intermitentes. Añade que puede brindar retornos similares a los de un alquiler convencional de vivienda.

El informe destaca que los hoteles han buscado reinventarse y ampliar su propuesta de valor tanto para nacionales como para extranjeros, mientras que el alojamiento alternativo ha ganado relevancia.

Pese a esto, indican que la oferta de habitaciones de hotel al cierre de 2024 casi triplica la de alojamientos de corta estancia en el país, por lo que no visualizan cambios en el corto plazo.

Sin embargo, señalan que en distintos sectores el alojamiento de corta estancia empieza a consolidarse como una opción relevante en temporadas de alta ocupación hotelera o desborde de demanda.

El turismo es una actividad clave para la economía costarricense. En 2025 se registraron 2.943.991 llegadas internacionales por todas las vías, es decir, 24.508 visitantes más que los 2.919.483 que ingresaron durante 2024.

En total, los turistas extranjeros gastaron $4.176 millones entre enero y setiembre de 2025, lo que representa $42 millones menos que los $4.218 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.