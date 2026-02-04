Costa Rica destaca en el top 5 de destinos con mayor proyección hotelera de lujo en Latinoamérica

Costa Rica se posiciona entre los destinos con mayor crecimiento en hotelería de lujo por su apuesta por experiencias sostenibles y personalizadas.

Costa Rica figura en el top 5 de destinos con mayor proyección en hotelería de alta gama en América Latina, según el análisis regional “Panorama del turismo América Latina” elaborado por Hyatt Inclusive Collection, que identificó los mercados más dinámicos para la inversión hotelera en el continente.

México, República Dominicana, Brasil, Colombia y Costa Rica lideran este ranking, gracias a su dinamismo turístico, espacio para desarrollos diferenciados y atractivo para la inversión en un contexto de crecimiento del turismo internacional.

Según el Barómetro mundial de ONU Turismo, en 2025 se contabilizaron 1.520 millones de turistas internacionales, casi 60 millones más que en 2024.

Datos que respaldan la proyección

En 2025, Costa Rica registró 2.943.991 turistas internacionales, de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Por su parte, México recibió 79,3 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre, mientras que República Dominicana alcanzó un récord de 11.676.901 turistas.

Colombia y Brasil también mostraron cifras significativas: 3,4 millones de viajeros extranjeros en el caso colombiano y 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros en el brasileño.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con una participación del 60% en México y 22% en Colombia, lo que evidencia la solidez de la demanda internacional que impulsa la expansión del sector.

Costa Rica: lujo sostenible y bienestar

Costa Rica sobresale por ofrecer un lujo con propósito, enfocado en sostenibilidad, bienestar y experiencias personalizadas. Se posiciona como un mercado que apuesta por modelos híbridos que combinan resort con componente residencial.

Este enfoque responde a las preferencias del viajero de alto poder adquisitivo que busca inmersión en la naturaleza, gastronomía de identidad local y servicios a la medida.

Además, la inversión en turismo continúa creciendo, lo que aumenta el interés por destinos emergentes dentro del país. Hyatt resalta que Costa Rica se consolida como uno de los mercados más maduros e integrados internacionalmente.

Tendencias que impulsan la expansión

El informe subraya un cambio en el comportamiento del turista premium, que ya no busca solo visitar un lugar, sino conectar con él. Esto implica una demanda creciente por experiencias inmersivas, sostenibles y centradas en el bienestar, así como propuestas que integren diseño innovador y operación sustentable.

Esta evolución impulsa a su vez una descentralización del desarrollo hotelero. Mientras los destinos tradicionales compiten en diferenciación y excelencia, emergen nuevas zonas con oportunidades para inversiones bien planificadas.