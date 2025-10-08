Estos son lo mejores hoteles de lujo de Costa Rica, según ranking internacional

Quince hoteles de Costa Rica fueron incluidos por Tripadvisor en su ranking mundial 2025 de hospedajes de lujo.

Tripadvisor reveló los ganadores de los Travelers’ Choice Awards: Best of the Best 2025, un reconocimiento que destaca a menos del 1% de los 1,6 millones de alojamientos en su plataforma. En la categoría de hoteles de lujo, Costa Rica logró incluir 15 hoteles en el listado global.

La categoría Luxury distingue a hoteles que llevan la experiencia de hospedaje a un nivel superior, gracias a su servicio excepcional, amenidades de alta gama y entornos exclusivos. Se trata de alojamientos donde el confort, el diseño y la atención al detalle son prioritarios.

Los ganadores fueron seleccionados con base en la cantidad y calidad de opiniones publicadas por viajeros entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2024. El reconocimiento destaca el nivel de hospitalidad, amenidades y ubicación de los establecimientos.

A continuación, los 15 hoteles de lujo en Costa Rica distinguidos por Tripadvisor.

1. Vista Celestial - Uvita

Ofrece villas con jacuzzi privado, diseño moderno y vistas a la selva y el mar. Cuenta con piscinas infinitas, senderos naturales y restaurante.

2. Rancho Pacífico - Uvita

Hotel solo para adultos con piscina, jacuzzi, vistas a la montaña y cocina de primer nivel. Tiene spa, gimnasio, sala de yoga y servicio personalizado.

3. Amor Arenal - La Fortuna de San Carlos

Casitas con ducha doble y amplios ventanales hacia la montaña. Ofrece piscina climatizada, gimnasio, cabalgatas y senderos.

4. Playa Cativo Lodge - Península de Osa

Resort ecológico frente al mar, con excursiones guiadas, piscina con vista y cocina con productos orgánicos.

5. Nayara Gardens - La Fortuna de San Carlos

Rodeado de selva tropical, este hotel cuenta con piscinas privadas, senderos, spa y experiencias gastronómicas como cata de café.

6. Nayara Springs - La Fortuna de San Carlos

Cuenta con piscinas termales, spa, sauna y una amplia oferta de actividades como yoga, caminatas y cabalgatas.

7. Makanda By The Sea - Manuel Antonio

Ubicado entre la selva y el mar, ofrece suites elegantes, playa privada, piscina, spa y bar en la piscina.

8. Nayara Tented Camp - La Fortuna

Carpas de lujo con piscinas privadas, duchas exteriores y acceso a actividades como avistamiento de aves y tirolesa.

9. Tabacón Thermal Resort & Spa - La Fortuna

Destacado por sus aguas termales, jardines, diseño local y servicio de spa. Incluye restaurante gourmet y transporte interno.

10. Hacienda AltaGracia, Auberge Collection - Santa Teresa

Ubicado en zona montañosa, combina lujo y aventura. Tiene piscinas privadas, spa, senderos, cabalgatas y gastronomía de alto nivel.

11. Arenal Kioro Suites & Spa - La Fortuna de San Carlos

Vistas al volcán Arenal, suites amplias, aguas termales, senderos y clases de cocina. Destacado por su servicio y desayuno.

12. The Royal Corin Thermal Water & Spa Resort - La Fortuna

Hotel con piscinas termales, diseño moderno, restaurante, bar en la azotea y personal atento.

13. Andaz Peninsula Papagayo Resort - Golfo de Papagayo

Villas con piscina privada, cinco piscinas, restaurantes variados y acceso a playas. Ofrece caminatas, ciclismo y golf.

14. Four Seasons Peninsula Papagayo - Golfo de Papagayo

Habitaciones con vista al mar, actividades acuáticas, campo de golf y servicio de concierge personalizado.

15. Gaia Hotel & Reserve - Manuel Antonio

Rodeado de naturaleza y vida silvestre, ofrece habitaciones espaciosas, spa, restaurante, bar en la azotea y actividades guiadas.

LEA MÁS: Estos son los 20 mejores hoteles de Centroamérica, según ranking