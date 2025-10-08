Estos son lo mejores hoteles de lujo de Costa Rica, según ranking internacional

Tripadvisor reveló los ganadores de los Travelers’ Choice Awards: Best of the Best 2025, un reconocimiento que destaca a menos del 1% de los 1,6 millones de alojamientos en su plataforma. En la categoría de hoteles de lujo, Costa Rica logró incluir 15 hoteles en el listado global.
La categoría Luxury distingue a hoteles que llevan la experiencia de hospedaje a un nivel superior, gracias a su servicio excepcional, amenidades de alta gama y entornos exclusivos. Se trata de alojamientos donde el confort, el diseño y la atención al detalle son prioritarios.
Los ganadores fueron seleccionados con base en la cantidad y calidad de opiniones publicadas por viajeros entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2024. El reconocimiento destaca el nivel de hospitalidad, amenidades y ubicación de los establecimientos.
A continuación, los 15 hoteles de lujo en Costa Rica distinguidos por Tripadvisor.
1. Vista Celestial - Uvita
Ofrece villas con jacuzzi privado, diseño moderno y vistas a la selva y el mar. Cuenta con piscinas infinitas, senderos naturales y restaurante.
2. Rancho Pacífico - Uvita
Hotel solo para adultos con piscina, jacuzzi, vistas a la montaña y cocina de primer nivel. Tiene spa, gimnasio, sala de yoga y servicio personalizado.
3. Amor Arenal - La Fortuna de San Carlos
Casitas con ducha doble y amplios ventanales hacia la montaña. Ofrece piscina climatizada, gimnasio, cabalgatas y senderos.
4. Playa Cativo Lodge - Península de Osa
Resort ecológico frente al mar, con excursiones guiadas, piscina con vista y cocina con productos orgánicos.
5. Nayara Gardens - La Fortuna de San Carlos
Rodeado de selva tropical, este hotel cuenta con piscinas privadas, senderos, spa y experiencias gastronómicas como cata de café.
6. Nayara Springs - La Fortuna de San Carlos
Cuenta con piscinas termales, spa, sauna y una amplia oferta de actividades como yoga, caminatas y cabalgatas.
7. Makanda By The Sea - Manuel Antonio
Ubicado entre la selva y el mar, ofrece suites elegantes, playa privada, piscina, spa y bar en la piscina.
8. Nayara Tented Camp - La Fortuna
Carpas de lujo con piscinas privadas, duchas exteriores y acceso a actividades como avistamiento de aves y tirolesa.
9. Tabacón Thermal Resort & Spa - La Fortuna
Destacado por sus aguas termales, jardines, diseño local y servicio de spa. Incluye restaurante gourmet y transporte interno.
10. Hacienda AltaGracia, Auberge Collection - Santa Teresa
Ubicado en zona montañosa, combina lujo y aventura. Tiene piscinas privadas, spa, senderos, cabalgatas y gastronomía de alto nivel.
11. Arenal Kioro Suites & Spa - La Fortuna de San Carlos
Vistas al volcán Arenal, suites amplias, aguas termales, senderos y clases de cocina. Destacado por su servicio y desayuno.
12. The Royal Corin Thermal Water & Spa Resort - La Fortuna
Hotel con piscinas termales, diseño moderno, restaurante, bar en la azotea y personal atento.
13. Andaz Peninsula Papagayo Resort - Golfo de Papagayo
Villas con piscina privada, cinco piscinas, restaurantes variados y acceso a playas. Ofrece caminatas, ciclismo y golf.
14. Four Seasons Peninsula Papagayo - Golfo de Papagayo
Habitaciones con vista al mar, actividades acuáticas, campo de golf y servicio de concierge personalizado.
15. Gaia Hotel & Reserve - Manuel Antonio
Rodeado de naturaleza y vida silvestre, ofrece habitaciones espaciosas, spa, restaurante, bar en la azotea y actividades guiadas.
LEA MÁS: Estos son los 20 mejores hoteles de Centroamérica, según ranking