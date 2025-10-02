Estos son los 20 mejores hoteles de Centroamérica, según ranking

Un total de 20 hoteles de Centroamérica alcanzaron el reconocimiento Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025 de Tripadvisor, que distingue al 1% de los alojamientos mejor valorados a nivel mundial.
Esta selección se basó en la cantidad y calidad de las opiniones compartidas por viajeros durante un período de 12 meses.
Los galardonados se destacaron por su nivel de hospitalidad, diseño, sostenibilidad, gastronomía y oferta de actividades para quienes buscan tanto descanso como aventura.
En la edición 2025, Centroamérica destacó con 20 hoteles en el listado global.
1. Nayara Gardens (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica)
Hospedaje en medio de la selva tropical, piscinas privadas, senderos paisajísticos y experiencias como degustaciones de café. Incluye spa, piscinas termales y atención personalizada.
2. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belice)
Alojamiento en casas en los árboles, actividades de buceo, snorkel y menús de tres tiempos. Promueve la inclusión comunitaria y la sostenibilidad.
3. Amor Arenal (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica)
Casitas con diseño moderno y vistas al volcán. Ofrece ventanas panorámicas, duchas dobles, piscina al aire libre y acceso a senderos naturales.
4. Nayara Springs (La Fortuna de San Carlos, Costa Rica)
Lujo rodeado de vegetación. Piscinas con agua de manantial, spa, sauna y actividades como yoga y ciclismo.
5. Tabacón Thermal Resort & Spa (La Fortuna, Costa Rica)
Aguas termales, diseño autóctono y jardines exóticos. Incluye piscinas Shangri-La, spa y cocina gourmet.
6. Nayara Tented Camp (La Fortuna, Costa Rica)
Carpas de lujo con piscinas privadas y duchas exteriores. Actividades como avistamiento de aves, clases de cocina y tirolesa.
7. Tulemar Resort (Manuel Antonio, Costa Rica)
Villas con vista al mar, acceso a playa privada, piscinas infinitas y senderos naturales. Servicio de concierge destacado.
8. Bristol Panama (Ciudad de Panamá, Panamá)
Habitaciones elegantes con techos altos, piscina, sauna, restaurante y cocteles variados. Ubicación central.
9. Hotel La Compañía (Ciudad de Panamá, Panamá)
Arquitectura colonial, tres estilos de habitaciones, duchas tipo lluvia, minibar y piscina en la azotea.
10. The Westin Panama (Ciudad de Panamá, Panamá)
Ubicado en Costa del Este. Terraza con vista, piscina infinita y menús con opciones vegetarianas.
11. Porta Hotel Antigua (Antigua Guatemala)
Arquitectura colonial con jardines y vistas a montañas. Ofrece temazcal, desayuno buffet y venta de artesanías.
12. Alaia Belize, Autograph Collection (Ambergris Caye, Belice)
Acceso directo al mar, diseño moderno, terraza con piscina, spa y cocina variada. Personal atento.
13. Matachica Resort and Spa (Ambergris Caye, Belice)
Solo para adultos. Casitas coloridas, piscina infinita, música en vivo y pan artesanal.
14. Barceló San Salvador (San Salvador, El Salvador)
Enfoque ecológico, desayuno buffet, piscina exterior y habitaciones con vistas.
15. Hyatt Centric Guatemala City (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
Decoración moderna con elementos locales, piscina en la azotea, gimnasio y restaurante de alta gama.
16. Tikal Futura Hotel & Convention Center (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
Diseño moderno, piscina de agua salada, sauna y restaurante Hibiscus.
17. Paradise Beach Hotel (Roatán, Honduras)
Playa con arrecifes, cuatro restaurantes, centro de buceo y actividades familiares como nado con delfines.
18. Sleeping Giant Rainforest Lodge (Good Living Camp, Belice)
Senderos a casas en árboles, balcones con tinas exteriores, excursiones en río y decoración artesanal.
19. X’tan Ha Resort (Ambergris Caye, Belice)
Piscinas al aire libre, playa accesible, kayak, snorkel y habitaciones con vista al mar.
20. The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama (El Chiru, Panamá)
Finca de 1.700 acres con campo de golf, spa, villas, restaurantes y espacios para mascotas.
LEA MÁS: Esta es la playa más ‘cool’ de Centroamérica, según prestigiosa revista de viajes