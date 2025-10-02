Economía

Estos son los 20 mejores hoteles de Centroamérica, según ranking

Ranking destacó a 20 hoteles de la región que se encuentran en el 1% superior del mundo por calidad y cantidad de opiniones

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La región centroamericana colocó 20 hoteles entre los mejores del mundo según el ranking Travelers' Choice Awards 2025 de Tripadvisor.
La región centroamericana colocó 20 hoteles entre los mejores del mundo según el ranking Travelers' Choice Awards 2025 de Tripadvisor. (Tripadvisor/Nayara Springs)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCentroaméricaHotelesMejores hotelesrankingTripadvisor
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.