Así seduce Costa Rica a turistas de Brasil mediante Alexa y tecnología sensorial de Amazon

Alianza estratégica entre el Instituto Costarricense de Turismo y Amazon permite a brasileños experiencias inmersivas mediante comandos de voz

Por Sebastián Sánchez
Playa Conchal, Playa Uvita y Playa Cocles fueron incluidas en la lista “Corona Beach 100” que celebra los destinos costeros más impactantes del mundo, gracias a su belleza natural, fauna única y ambiente relajante.
