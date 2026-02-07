Así seduce Costa Rica a turistas de Brasil mediante Alexa y tecnología sensorial de Amazon

El ICT usa tecnología de Amazon para atraer turistas de Brasil a Costa Rica. (Imagen con fines ilustrativos).

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó una habilidad denominada “Pura Vida” en la plataforma Alexa de Amazon, para atraer al mercado de Brasil hacia Costa Rica mediante una experiencia sensorial en portugués que ofrece rutas, sonidos de la naturaleza y datos culturales.

Con solo decir “Alexa Pura Vida”, los usuarios acceden a una oferta inmersiva diseñada para conocer la biodiversidad nacional desde sus hogares.

Los interesados cuentan con un menú de tres opciones de contenido exclusivo para Brasil. Heylin James, coordinadora del mercado latinoamericano, señaló que el asistente narra datos sobre cultura, curiosidades y otros elementos, además de que incluye un playlist con sonidos naturales de las regiones.

Esta alianza busca potenciar la llegada de viajeros desde Brasi, el tercer mercado emisor de visitantes proveniente de Suramérica a Costa Rica.

ICT Brasil

Costa Rica registró el ingreso de 24.589 visitantes de Brasil vía aérea durante el año 2025. Esta cifra representó un incremento del 22,3% en comparación con el periodo anterior.

Como complemento, el ICT lanzará un video promocional con imágenes de alta definición que resaltan las playas del Pacífico y las montañas de la zona norte. El audiovisual describe a la nación como uno de los destinos más biodiversos del planeta y destaca la cultura de la gran área metropolitana (GAM). También, se resaltan los sabores tropicales y el arte local.

La campaña invita a los brasileños a vivir intensamente el concepto de identidad nacional y explorar la naturaleza costarricense. La herramienta digital ya se encuentra disponible para que los potenciales viajeros inicien su viaje sensorial a través de los dispositivos de Amazon.